¡Sigue el lío! Otro club prepara una demanda contra la Premier League

El cisma en la Premier League está lejos de detenerse. El Manchester City lo inició hace unos días cuando se anunció que demandaría a la liga inglesa por daños y perjuicios, argumentando que habían sido víctimas de discriminación por las normas de la competición, describiéndolas como una "tiranía de la mayoría".

Ahora el propietario del Aston Villa, Nassef Sawiris, está considerando emprender acciones legales contra la Premier League por sus normas de gasto "anticompetitivas", según información entregada por el 'Mail Sport'.

El club estará en la Champions League la próxima temporada, pero para cumplir con las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la máxima categoría, tendrá que vender jugadores este mes, con el mediocampista clave Douglas Luiz en conversaciones con la Juventus.

NO ESTÁN DE ACUERDO CON LA NORMATIVA

El club de Birmingham está en conversaciones avanzadas para que incluiría que los jugadores no deseados de la Juve, Weston McKennie y Samuel Iling, se muden a Villa Park. Pero Sawiris no está contento con el sistema, que permite a los clubes perder no más de 105 millones de libras esterlinas en un período de tres años.

Es posible que Luiz tampoco sea la única venta de Villa antes del 30 de junio, ya que el defensa Matty Cash se ofreció a clubes de toda Europa, incluido el AC Milan. El multimillonario egipcio dijo al 'Financial Times' que había contemplado presentar una denuncia oficial a través de canales legales.

Everton y Nottingham Forest ya recibieron ocho y cuatro puntos de sanción respectivamente por violar las reglas del Fair Play financiero de la liga la temporada pasada, aunque ambos lograron evitar el descenso.