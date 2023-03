Un grande de la Premier League quiere a Luis Enrique

El Totenham Hotspur quiere un posible relevo de Antonio Conte si el italiano deja los 'Spurs' No es el único candidato que maneja el club londinense para la próxima campaña

El ex seleccionador de España y ex entrenador del FC Barcelona es uno de los candidatos al banquillo de uno de los grandes de la Premier League, según asegura el diario británico 'The Times'.

Luis Enrique, sin equipo desde que finalizó su contrato con la Federación Española tras el Mundial de Qatar 2022, siempre mostró su deseo de entrenar algún día en una liga tan atractiva y espectacular como es la Premier. Cabe recordar que la CBF le descartó definitivamente como nuevo seleccionador brasileño entre la lista de nombres que manejaba.

Ahora, según la información del rotativo británico, sería el Tottenham Hotspur de Londres el que tendría en su agenda al entrenador español como posible relevo del italiano Antonio Conte.

El conjunto londinense no solo maneja el nombre de Luis Enrique, también el del ahora mánager del Fulham Marco Silva.

El Tottenham es cuarto de la Premier con 48 puntos, a 18 del líder Arsenal que suma 66, y su objetivo es asegurarse una plaza para la próxima Champions League en pugna con el Manchester United (50), Newcastle (44) y Liverpool (42). Fue eliminado de la FA Cup por el Sheffield United (1-0) en los octavos de final.