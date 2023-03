A la caza y captura del título centenario

Barça y Madrid igualan en la comparativa (99-99) y la Copa del Rey 2022-23 decantará la balanza (si no hay un campeón de Liga muy anticipado) El equipo azulgrana domina el palmarés nacional con 77 laureles, cosechados entre 1910 y 2023. El Madrid aventaja al Barça por 31-22 en el capítulo internacional

La competencia entre el FC Barcelona y el Real Madrid es feroz desde tiempos pretéritos. Los dos gigantes del fútbol español pugnan por todo: por ganar más partidos, marcar más goles, tener el mejor estadio, fichar a las figuras del momento, atraer a la afición de cualquier parte del mundo, tener unos horarios más cómodos, encontrar los patrocinadores más potentes, obtener mejores derechos televisivos...

Y, también, compiten por contabilizar más títulos que su enemigo deportivo número uno. ¿Cuál de los dos equipos almacena más trofeos en sus vitrinas? Este es un capítulo sujeto a distintas variables y, dependiendo de cómo se efectúen las cuentas -generalmente ‘a la carta’-, el ganador es uno u otro conjunto, aunque si se quiere también se puede alcanzar un empate, al que hemos llegado después de un cómputo coherente, aunque con algunas matizaciones subjetivas. De lo que no cabe duda alguna, sin embargo, es que el FC Barcelona posee más laureles nacionales y el Real Madrid, internacionales.

De Jong celebra junto a Dembélé y Balde la Supercopa de España | EFE

Para cuantificar el número de títulos de uno y otro equipo de la forma más justa y rigurosa posible, hay que revisar la trayectoria azulgrana y blanca en aquellas competiciones en las que ambos conjuntos han tomado parte regularmente (Liga, Copa y Copa de la Liga) u ocasionalmente, la gran mayoría (Supercopa de España, Eva Duarte, Copa Europa/Champions, Copa Ferias/Copa UEFA, Recopa, Copa Latina, Supercopa Europa y Copa Intercontinental/Mundial de Clubs). Se excluyen, por lo tanto, los campeonatos de Catalunya y zona Centro por no haber rivalidad directa entre ambos y torneos como la Liga Mediterránea (1937).

Acotaciones

La Finalísima de Ferias conquistada por el Barça en 1971, una competición de vida efímera que se ventiló entre el primer campeón (FC Barcelona) y el último (Leeds) para clausurar la competición, no debería computar en el ranking de títulos al no tener opción el Real Madrid de ganarlo, aunque es lógico que la entidad azulgrana sí lo considere como un laurel porque, además de ganarlo en buena y noble lid, fue entregado por el presidente de la FIFA, Stanley Rous, al capitán azulgrana -Joaquim Rifé- sobre el césped del Camp Nou.

Por la misma razón, en este ranking de títulos no se le puede adjudicar al Real Madrid la Copa Iberoamericana (una lucha entre el campeón de la Copa del Rey y el de la Copa de Oro Nicolás Leoz) porque, aunque el FC Barcelona sí hubiera podido jugarla por tomar parte en la competición del KO, lo cierto es que no tuvo opción alguna por no tener recorrido la competencia y celebrarse solo una edición (temporada 1993-94).

Otro punto que genera desacuerdo son los títulos ganados sin lucha sobre el terreno de juego. El FC Barcelona cuenta con dos, las Copas Eva Duarte de los cursos 1951-52 y 1952-53 y el Real Madrid, con uno, la Supercopa de España de 1988-89. Barcelonistas y blancos se hicieron con ellos después de proclamarse campeones de Liga y Copa.

Aunque estos títulos se ganaran sin pelea, están reconocidos por la Federación Española y, en consecuencia, deben computarse, y así lo hacen ambos equipos. Los puristas, sin embargo, alegarán que existe una gran diferencia entre ganar un título en el campo y otro por decreto o en los despachos, por lo que no deberían engrosar palmarés alguno. Agregarán también que el reglamento de la Supercopa de España, por ejemplo, cambió en 1996 y, desde entonces, si un equipo ganaba el doblete tenía que poner en juego el cetro ante el subcampeón del torneo del KO. Obviamente, este fue un tema puramente económico y en el que los clubs implicados estuvieron de acuerdo para poder obtener mayores ingresos. Lo cierto es que la normativa no fue la misma, como tampoco lo fue cuando se disputó una edición a partido único (2018-19) y, a partir de ahí, en formato ‘final four’.

El FC Barcelona se proclamó campeón de la Supercopa en Tánger, derrotando al Sevilla por 2-1 | Javier Ferrándiz

La Copa de Oro Argentina (1945) ganada por el FC Barcelona es otro de los trofeos que se incluye por unos y se descarta por otros. Fue organizado por la Federació Catalana, no por la Española, pero la jugaron el campeón de Liga contra el de Copa, por lo que debe considerarse como el precedente de la Supercopa de España. Como recuerda el periodista vigués Emilio Gómez Álvarez, a la FEF le seducía la idea de enfrentar a los clubs campeones de sus dos grandes competiciones anuales cuando se lo propuso el cónsul argentino en España, pero la institución federativa delegó en la FCF su organización por problemas de logística, aunque participó de su reglamento. Prueba de que debe tenerse en cuenta este título es que los campeones de Liga y Copa del curso siguiente (1946-47) también pelearon por este galardón, ahora llamado Copa Eva Duarte, aunque lo hicieron en 1948.

Números

En cualquier caso, lo cierto es que el Barça atesora más laureles nacionales (77) que el Real Madrid (68). Por cierto, los cuatro primeros títulos del equipo blanco en el torneo del KO (1905, 1906, 1907 y 1908) deberían ponerse en duda dado que un gran número de expertos no los consideran oficiales, pues podría haber indicios que llevarían a asegurar que fue una competición organizada por el propio Madrid y no por la FEF, aunque el trofeo sí fuera otorgado por la Casa Real.

La carrera la empezó ganando el Madrid con la conquista de estas ediciones de la Copa, poniéndose 0-4. El Barça tomó ventaja (6-5) tras ganar la Copa de 1925 y se mantuvo al frente del ranking hasta que el equipo blanco cantó el alirón liguero 1968-69 (33-34). El equipo azulgrana recuperó el dominio con Guardiola tras la Liga 2010-11 (77-76). El Real Madrid igualó nuevamente esta temporada (98-98 y 99-99).