El 'terremoto Adama' se tragó a Ten Hag

Las lesiones no se han portado bien con Adama Traoré. Desde que llegó al Fulham el pasado verano, tras quedar libre del Wolverhampton, el atacante de L'Hospitalet no ha tenido oportunidades para brillar. Antes de su segundo regreso, el pasado 10 de febrero ante el Bournemouth, solo había jugado 101 minutos en cuatro partidos. Pero parece que el calvario ha llegado a su fin, y lo celebró con una asistencia clave para condenar al Manchester United en Old Trafford.

Los de Ten Hag nunca acaban de convencer. Sextos en Premier League y fuera de competiciones europeas, solo les queda la FA Cup. Sin embargo, cuando parecía que remontaban un poco el vuelo encadenando cinco triunfos seguidos, el Fulham apagó su la ilusión en el Teatro de los Sueños, caprichos del destino.

Se adelantaron los de Marco Silva con un gol de Calvin Bassey a la salida de un córner, ya en la segunda parte. Harry Maguire igualó el choque en el 89' para mantener la racha sin conocer la derrota. Pero apareció Adama Traoré.

ADAMA, CLAVE DE NUEVO

El de la Florida, que había entrado en el terreno de juego en el minuto 77, firmó una buena carrera en el 97' para regalarle el gol de la victoria a Alex Iwobi. Una asistencia muy especial para un futbolista que no ha tenido la suerte de su lado.

Una lesión en el tendón de la corva, sufrida el 3 de septiembre de 2023 después de la dura derrota ante el Manchester City (5-1), lo mantuvo fuera de juego durante 69 días. Más de dos meses de inactividad que llegaron a su fin cuando disputó nueve testimoniales minutos en la derrota contra uno de sus 'ex', el Aston Villa (3-1).

Pero allí no acabaría su sufrimiento. La misma zona le volvió a pasar factura, y no sumó ni un minuto desde entonces, el pasado 12 de noviembre de 2023. Según el portal web ‘Premier Injuries’, que recoge todas las lesiones de los jugadores de la competición británica, debía regresar el pasado 24 de enero. Finalmente, lo hizo algo más tarde, el 10 de febrero, en un partido de Premier League contra el Bournemouth, aunque solo jugó seis minutos en la victoria de los suyos (3-1).

PRECAUCIÓN Y TRANQUILIDAD

Marco Silva está gestionando con calma el regreso de Adama para evitar una nueva recaída. Tras el choque ante los de Iraola, Adama participó algo más en la derrota ante el Aston Villa (16 minutos), minutaje muy similar al que tuvo ante el Manchester United (14 minutos).

Adama Traoré, durante el partido de Premier ante el Manchester United / @AdamaTrd37

Adama necesita continuidad para retomar las mejores sensaciones. Ante los 'red devils' volvió a exhibir su potencia y su buena conducción. Ya está empezando a sumar cifras. En una liga tan exigente físicamente como la Premier League, una 'bestia' como él será importante para un Fulham que está cómo en la media tabla.