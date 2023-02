Ten Hag suma a Jadon Sancho a la causa

Ten Hag lo ve preparado física y mentalmente y es un 'fichaje' más del United para la eliminatoria ante el Barça El extremo inglés, que no jugaba desde el 22 de octubre, regresó a los terrenos de juego con el Manchester United

Ten Hag se acercó justo antes de que pisara el verde, le dijo algo al oído, le sonrió y él le devolvió la sonrisa. Jadon Sancho estaba de celebración. Estaba contento, feliz. Feliz como el jugador que vuelve tras pasar por más de tres meses de anonimato absoluto. Trabajando en solitario para poder volver. No había lesión, no había parte médico, pero en un ya lejano mes de octubre el técnico neerlandés había decidido apartarlo de la dinámica del primer equipo porque no estaba ni física ni mentalmente preparado para competir.

Ahora la historia es otra. El Manchester United tiene una hoja de ruta, un proyecto con un técnico que sabe a qué quiere jugar y unos resultados que ya están ahí. Finalistas de la Carabao y vivos en las otras tres competiciones que disputa. Así, con el viento a favor, todo es mucho más sencillo. Por eso a Sancho no le costó nada regresar a los terrenos de juego ayer ante el Nottingham Forest. Y por eso el público lo recibió con una tremenda ovación. Todo son alegrías en Old Trafford y, en ese estado de ánimo, Sancho ya está de vuelta.

El Teatro de los Sueños recibió al inglés como un héroe y le dio un sentido recibimiento en cuanto pisó el verde. También Ten Hag y el resto de sus compañeros, que saben que con el ex del Dortmund son mejores. El extremo inglés debe recuperar su mejor versión, la que explotó en Alemania y le hizo ser durante dos temporadas el jugador más asistente de toda la Bundesliga.

Por ello Ten Hag le pidió durante estas semanas que hiciera un 'reset' para volver a lo que un día fue. Ya se ha sacudido la presión de lo que pagó el United en verano de 2021, así que tan solo queda demostrar su valía sobre el verde. Sancho está de vuelta en un momento clave de la temporada, cuando se empiezan a decidir los títulos. Y es un 'fichaje' de primer nivel.

El inglés podría ser una alternativa más en el frente del ataque del Manchester United ante el Barça. Por desborde y desequilibrio no será. Una carta que Ten Hag, seguro, jugará en lo que resta de temporada. "Creo que ha disfrutado de estar de vuelta en el terreno de juego. Ha estado sonriendo mucho en las últimas semanas en Carrington. Espero que pueda seguir con este proceso y que nos ayude mucho en esta temporada", sentenció Ten Hag.