Sancho sigue sin brillar

La temporada pasada sumó solamente 5 goles y 3 asistencias El inglés no está pasando por un buen momento de forma y peligra el Mundial

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el rendimiento de Jadon Sancho en el United sigue sin ser el esperado. Y con esto, se le reducen las posibilidades de ser convocado por Southgate.

El inglés fue parte del once inicial en el partido ante el Omonia de Nicosia, pero fue relevado por Rashford a la media parte tras el bochornoso 1-0. Sin embargo, la humillación no se detuvo ahí, porque Paul Scholes, leyenda del club, lanzó una crítica aludiendo a su participación en un partido en el que su reemplazo, Marcus Rashford, anotó dos tantos que le permitió al equipo darle la vuelta al encuentro y sellar el definitivo 2-3. "Sancho realmente nunca corre detrás. Realmente necesita un lateral izquierdo rápido o un delantero centro con el que vincularse y realmente no tiene eso en este momento", afirmó con contundencia Scholes.

El ex del Borussia aterrizó en Manchester hace poco más de un año y su fichaje se anunció con bombos y platillos. Era una joven promesa que el entonces equipo de Solskjaer llevaba persiguiendo durante más de 12 meses, y que finalmente pudo hacerse con sus servicios al completar un movimiento de 73 millones de libras.

La temporada 2018-19 marcó un antes y después en su carrera: anotó 12 goles y brindó 18 asistencias en la Bundesliga que lo llevaron a su debut con Inglaterra contra Estados Unidos en noviembre de 2018. Partiendo desde el lado izquierdo, disfrutó de una temporada 2019-20 aún más productiva con 17 goles y asistencias en la Bundesliga, que fue cuando el Manchester United llamó, aunque terminó en fracaso, por primera vez.

Desafortunadamente para él, su carrera en los 'Red Devils' ya recibió un duro golpe nada más llegar cuando el impactante regreso de Cristiano Ronaldo eclipsó su llegada. Con toda la atención puesta en el portugués, Sancho ya se había convertido en una relativa ocurrencia tardía.

A pesar de estar en forma, no completó ningún partido hasta noviembre y fue solo después de que Ole Gunnar Solskjaer fuera despedido a finales de noviembre que anotó su primer gol. A medida que avanzó la campaña gozó de más minutos, pero solamente anotó 5 goles y 3 asistencias si sumamos todas las competiciones.

La llegada de Erik ten Hag en verano ofreció otro puntapié inicial, pero su situación apenas ha mejorado. Por lo tanto, no parece haber una solución fácil para la situación de Sancho en el United y es probable que se deba ser paciente para tratar de alejarlo del camino de ser otro costoso fracaso de Old Trafford.