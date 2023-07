¡Suspendido el Tottenham Hotspur - Leicester City!

Las condiciones climáticas de Bangkok provocan las suspensión del encuentro que tenía fecha para este domingo Es el segundo partido suspendido de nivel tras el Barça - Juventus del día de ayer

El amistoso, que tenía lugar para la matinal de domingo entre los Spurs, rival del Barça en el Trofeo Joan Gamper, y el Leicester City, se suspende por las malas condiciones del terreno de juego y las recomendaciones de los organizadores del evento.

Ambos clubes, a través de sus redes sociales, así lo han hecho saber a sus aficionados. Las condiciones climáticas provocan, de momento, la suspensión del encuentro.

Los organizadores del evento, basándose en una recomendación de los oficiales del partido, consideraron que el Estadio Nacional Rajamangala no se podía jugar y era inseguro después de las fuertes lluvias en Bangkok.

