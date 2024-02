¡Surrealista! El Chelsea no puede destituir a Pochettino

El Chelsea no se encuentra en su mejor momento deportivo. El conjunto 'blue' está en decimoprimera posición de la Premier League y encadena dos duras derrotas consecutivas ante el Liverpool (4-1) y el Wolverhampton (2-4).

Las posiciones que dan acceso a la Champions League están en estos momentos a 13 puntos, y quedar fuera de la máxima competición continental sería un enorme fracaso para el Chelsea.

Así, el entrenador del equipo, Mauricio Pochettino, es uno de los grandes señalados por no poder sacar el máximo de una plantilla que aspira a mucho más.

El propio técnico argentino admitió que "creo que no somos lo suficientemente buenos". "Es la realidad en este momento; lo que demostramos hoy es que no somos lo suficientemente buenos. Nadie se salva. No quiero venir aquí y decir que soy el mejor. En este momento, no estamos a la altura de la historia del club. Es la realidad", apuntó.

Pese a los malos resultados, si el Chelsea decide tomar cartas en el asunto y destituir a Mauricio Pochettino, podría desencadenar un grave problema.

Según desvela el 'Daily Mail' "el Chelsea teme que la destitución de Mauricio Pochettino pueda ponerle en peligro de incumplir las normas de gasto de la Premier League, ya que la precaria situación financiera del club es un factor importante a la hora de plantearse un cambio de entrenador".

De esta manera, aunque el conjunto londinense quiera hacer fuera al técnico argentino, es probable que por las limitaciones de 'fair play' no pueda hacerlo. Sin duda, un caso muy surrealista.