Nobby Stiles, Varane y una enfermedad silenciosa: "Está matando a los futbolistas"

30 de julio de 1966. El reloj de Wembley marca las 15:00 ante el candor de 96.924 almas que verán a 22 -exactas, sin cambios, aún irreglamentables en el fútbol- batirse en Londres por la final del mundo. Dos horas y monedas después, los locales levantaron el primer Jules Rimet de su historia gracias a una gloriosa tarde de Geoff Hurst y la bendición de un tanto fantasma aún polémico medio siglo más tarde. Inmortalizado quedó, como los soldados de la guardia real de Alf Ramsey capitaneados por Bobby Moore, contenidos en las manos de Gordon Banks y potenciados con la locura carismática de Nobby Stiles, el guerrero que anuló a Eusébio en las semifinales y al que le faltaba parte de su armadura: los dientes frontales que le daban el aspecto aún más alocado.

Pero esa hazaña, para siempre recordada por el futbolero mínimamente curtido o algún desprevenido al que le llegó la polémica del ‘gol que no fue’ por excelencia, no perduró mucho en la memoria de Nobby. Herido en combate por sus múltiples cabezazos, murió en 2020 consumido por la demencia que le generó la encefalopatía traumática crónica que padecía. Desde entonces su hijo John Stiles (Manchester, 1964) clama por justicia, y explicó en SPORT la importancia de que los futbolistas conozcan estos peligros.

Stiles, leyenda del United y la selección inglesa / SPORT

ETC: LA ENFERMEDAD MORTAL DEL FÚTBOL

"Los futbolistas generalmente comienzan a tener síntomas entre los 50 y los 60 años. Mi papá tuvo un período en el que sintió una ansiedad terrible. Y muchos jugadores tienen los mismos síntomas que les provocan ansiedad y paranoia. Es horrible ver cómo la enfermedad se apodera de alguien que amas, ver a esa persona desapareciendo frente a ti. Pero es aún más horrible ver que los exjugadores no reciben suficiente ayuda. Y las familias se ven obligadas a vender sus casas para pagar los costos de atención", analizó John, también exjugador de clubes como el Leeds United o el Doncaster Rovers.

Su lucha la ha llevado a los estrados. Emprendió acciones legales contra la Asociación de Fútbol Inglés y la Liga de Fútbol Inglés (FA y EFL) por el caso. Se apoyó aún más en el testimonio de Varane, quien desveló hace poco que las conmociones cerebrales afectaron su rendimiento deportivo. "Tiene razón en estar preocupado. La enfermedad que está matando a los futbolistas se llama ETC: encefalopatía traumática crónica. Cada vez que sufres un impacto en la cabeza, una proteína llamada 'tau' se desprende del cerebro. Si no tienes otro impacto, se calma y no hay problema, pero los futbolistas tienen decenas de cabezazos. Entonces esta proteína se enreda, se asienta en el cerebro y lo destruye", desglosa John, apoyado en estudios médicos.

"NO QUIEREN QUE LOS JUGADORES LO SEPAN"

John tiene claro que las palabras del central francés sirven para dar visibilidad a un fenómeno poco conocido globalmente: "Me alegré mucho cuando Varane habló del tema, porque escribí a los 92 clubes profesionales de Inglaterra y a todos los de la Superliga femenina. Les dije que el profesor Willie Stewart -profesional de medicina de Harvard- y yo iríamos a hablar con los jugadores sobre los peligros de cabecear. Todos nos rechazaron. No nos dejan hablar con los jugadores. Estoy convencido de que no lo saben. No quieren que los jugadores lo sepan".

John Stiles y su padre Nobby, fallecido en 2020 / 'X'

La misión de John es formar a los jugadores en el tema. "Yo era futbolista. Si hubiera sabido del ETC no habría cabeceado tanto en los entrenamientos, por ejemplo. Los jugadores deberían firmar una exención diciendo que han sido educados sobre la enfermedad. Y se arriesgarán si quieren. Al menos, entonces podrán tomar una decisión informada", analiza, consciente que solo así podrán salvarse vidas: "Mi papá fue afortunado de tener algunas medallas para vender. Pero si no lo hubiera sido, no sé qué habría hecho mi familia. Y ahora tenemos cientos de familias que probablemente tendrán que vender sus casas para pagar la atención médica de los suyos, aún cuando tenemos la ciencia y sabemos que cabecear la pelota causa el daño".