Rubén Sellés, nuevo entrenador del Southampton hasta final de temporada

El técnico valenciano, hasta la semana pasada segundo entrenador del conjunto inglés, pasa al frente hasta el fin del curso Debutó el pasado sábado en Stamford Bridge y consiguió una victoria importante (0-1) para no distanciarse de los puestos de permanencia, ahora a tres puntos

El técnico valenciano Rubén Sellés es el nuevo entrenador del Southampton. El conjunto de St Mary's apuesta por el ascenso del ayudante de Nathan Jones, despedido hace once días, hasta final de temporada.

Las buenas sensaciones que dejó el equipo en Stamford Bridge en la victoria ante el Chelsea (0-1) han sido determinantes para confiar en un Sellés que se estrenó en el cargo de entrenador interino y lo ha mantenido hasta hoy viernes.

El club inglés ha anunciado esta misma mañana la firma de Sellés como nuevo entrenador del primer equipo, que actualmente se sitúa colista en la Premier League y necesita un cambio rápido si no quiere descender a la Championship once temporadas después.

#SaintsFC can today confirm that Rubén Sellés has been appointed as Men’s First Team Manager until the end of the 2022/23 season. pic.twitter.com/kOz8IHoVUI