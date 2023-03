Roy Hodgson vuelve a la Premier con 75 años

El veterano entrenador ha sido nombrado técnico del Crystal Palace hasta final de temporada Será su segunda etapa en el club del sur de Londres, al que ya dirigió entre septiembre de 2017 y mayo de 2021

Roy Hodgson ha sido nombrado entrenador del Crystal Palace FC hasta el final de la temporada, con Paddy McCarthy asumiendo el cargo de asistente del entrenador y Ray Lewington regresando como entrenador del primer equipo. Dean Kiely permanecerá en su puesto de entrenador de porteros.

Roy Hodgson dirigió por primera vez al Crystal Palace, el club de su infancia, entre septiembre de 2017 y mayo de 2021 y regresa ahora dos años después de la que fuera su última etapa en el banquillo del equipo inglés.

El presidente Steve Parish dijo al respecto de su fichaje: “Me gustaría dar la bienvenida a Roy y Ray de regreso al club. Obviamente, estamos en un período muy desafiante, pero creemos que la experiencia de Roy y Ray, el conocimiento del club y los jugadores, junto con Paddy, pueden ayudar a cumplir con el requisito inmediato de mantenernos en la liga”.

Roy Hodgson, por su parte, se mostró muy satisfecho de su fichaje: “Es un privilegio que me pidan que regrese al club, que siempre ha significado mucho para mí, y que me encomienden la importante tarea de cambiar la suerte del equipo. Nuestro único objetivo ahora es empezar a ganar partidos y obtener los puntos necesarios para asegurar nuestro estatus en la Premier League. El Crystal Palace es conocido por su espíritu de lucha, y no tengo ninguna duda de que todos nuestros seguidores pelearán con nosotros, comenzando con la visita de Leicester City el sábado”.