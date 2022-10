El presidente de los 'Wolves' viaja a por Lopetegui

A Lopetegui le atrae la idea de entrenar en la Premier pero no quiere alejarse de su padre, que está delicado de salud Los Wolves están en descenso con tan solo seis puntos en 10 jornadas

Una vez que ha terminado ya su etapa al frente del Sevilla, donde ha sido reemplazado por el técnico argentino Jorge Sampaoli, parece que el futuro de Julen Lopetegui está cada vez más cerca de la Premier League. Más concretamente, de recalar en el banquillo del Wolverhampton Wanderers que ya ha destituido a Bruno Lage.

Desde el Molineux Stadium aguardan con los brazos abiertos la llegada del técnico español, que tiene mucho cartel a nivel internacional. De hecho, se llegó a rumorear con la posibilidad de que el vasco tuviera un 'preacuerdo' con los 'Wolves' algo que finalmente se ha demostrado que no era así, aunque el conjunto inglés no se ha rendido ni mucho menos en su intención de contratarle.

Las últimas informaciones, publicadas por la BBC Sports, informan de que es el propio presidente del Wolverhampton, Jess Shi, el que ha tomado las riendas de la operación y ha viajado a España para verse en persona con Julen Lopetegui, conocerle y convencerle de que es el entrenador idóneo para hacerse cargo del equipo. La derrota ante el Chelsea ha acelerado la operación ya que la solución de emergencia con los interinos Steve Davis y James Collins, no ha funcionado.

Según esta misma fuente, Lopetegui no descarta la posibilidad de afrontar una nueva aventura de inmediato y el fútbol inglés le atrae mucho. El único 'pero' es que el vasco no quiere alejarse de su padre, que no goza de la mejor salud a sus 92 años. El Wolverhampton lo seguirá intentando ya que el club está ahora mismo en descenso, con seis puntos, tan sólo por encima de Nottingham Forest y Leicester City.