Lopetegui - Neves, posible reencuentro en los Wolves

Rubén Neves, pretendido por el Barça, se deshizo en elogios sobre el español en 2020 Lopetegui podría ser el nuevo entrenador del equipo inglés

La historia Rubén Neves - Lopetegui podría tener un nuevo capítulo después de la informaciones que dicen que el club tiene al español en el punto de mira después de despedir a Bruno Lage.

Y es que el portugués, pretendido des de hace tiempo por el FC Barcelona, no es la primera vez que coincidiría con el ex entrenador del Sevilla.

La relación entre los dos siempre ha sido muy buena y en 2020, le dedicó unas palabras al técnico vasco. "Es un entrenador muy especial para mí, fue el que me puso a jugar con 17 años en el Oporto y eso es algo por lo que le estoy muy agradecido." Además, no dudó en elogiar la valentía del entrenador. "En Portugal en 2014, no había muchos entrenadores que dieran tantos minutos a la gente de la cantera, tan joven."

Después de un par de años, el reencuentro entre el centrocampista y el entrenador está más cerca que nunca, ya que el Wolves, sin entrenador ahora mismo, está necesitado de puntos después de colocarse en puestos de descenso, logrando tan solo una victoria en ocho partidos.