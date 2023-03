El posible destino de Joao Félix si no sigue en el Chelsea

El Manchester United sigue interesado en el delantero luso, que quiere seguir en la Premier a toda costa Los 'reds devils' ya quisieron ficharle este invierno, pero no llegaron a lo que pedía el Atlético por él

Joao Félix tiene poco más de dos meses para tratar de convencer al Chelsea de que vale 100 millones de euros. Es el precio que ha fijado el Atlético de Madrid para abrirle las puertas definitivamente. En sus primeros partidos en Londres, sin embargo, no termina de despegar y por eso los 'blues' dudan de si merece la pena realizar ese esfuerzo económico por el luso.

Además del Chelsea, no obstante, hay otros conjuntos interesados en el futbolista. El programa de 'Mercado de Fichajes' de Diario AS asegura que uno de ellos es el Manchester United, que ya trató de firmarle este invierno, pero no llegó a las cifras que pedía el Atlético por su fichaje por aquel entonces.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

Los próximos partidos con el Chelsea marcarán el destino de Joao Félix, que lo único que tiene claro es que no quiere volver a jugar para Simeone. La eliminatoria de cuartos de final de la Champions League ante el Real Madrid se presenta como un escaparate inmejorable para el jugador. Seguir en la Premier es su deseo. Sea en Londres o en Manchester.