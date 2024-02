Buenas noticias para Lucas Paquetá

Lucas Paquetá será una de las caras nuevas de la Seleçao en la primera convocatoria con Dorival Junior como seleccionador brasileño. El centrocampista del West Ham ha recibido el perdón del nuevo técnico de la 'Canarinha' y será llamado para jugar los amistosos de la fecha FIFA de marzo: Brasil se medirá a Inglaterra en Wembley el 23 de marzo y, tres días después, jugará contra España en el Santiago Bernabéu en un partido que llevará el lema 'una misma piel' y servirá para que ambas selecciones se posicionen contra el racismo.

El centrocampista brasileño, de 26 años, dejó de ser convocado por Brasil, coincidiendo con la fecha FIFA de septiembre, la primera de la temporada, ya que su nombre apareció en una investigación de la Federación inglesa con relación a su supuesta participación en un esquema de apuesta deportivas ilegales.

El escándalo frenó su traspaso al Manchester City, de Pep Guardiola, que estaba dispuesto a desembolsar 70 millones de euros. Y la Confederaçao Brasileira de Futebol (CBF), de forma preventiva, optó por no llamarlo más, lo mismo ocurrió con el ahora exbético, Luiz Henrique, (traspasado al Botafogo en este último mercado de invierno), que también apareció en la misma investigación.

Paquetá, de momento, no ha sido sancionado y ha jugado con total normalidad con el West Ham. "No lo penalizó el propio club como todos nosotros ya lo hicimos. Dimos el veredicto de que algo que no sucedió y él siempre acaba mostrando la legalidad de las situaciones. Cada vez que ha sido cuestionado, presenta las pruebas necesarias. No hay motivo para penalizarlo de esa forma.", ha afirmado Dorival Junior en declaraciones al canal TNT Sports.

La decisión del nuevo seleccionador viene con el apoyo explícito de la CBF, que ha cambiado por completo su punto de vista y su forma de actuar. Dorival Junior y el propio Paquetá, que coincidieron en el Flamengo en 2018, se han reunido esta semana en Londres, aprovechando la tournée que el técnico brasileño está realizando por varios países de Europa y que lo llevó a Barcelona, donde vio en directo el 3-3 del Barça ante el Granada en el estadi de Montjuïc.

Paquetá está de baja por una ruptura muscular desde el 7 de enero, pero todo apunta que obtendrá el alta en los próximos días. Podría reaparecer el lunes en el partido de la Premier ante el Brentford.