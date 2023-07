OFICIAL: Sandro Tonali, un nuevo 'galáctico' para el Newcastle

El conjunto inglés ha hecho oficial el traspaso del centrocampista italiano, que llega procedente del Milan Tonali firma con un contrato hasta 2028 y un traspaso récord

El Newcastle United ya tiene a su nuevo 'galáctico'. Sandro Tonali es el nuevo fichaje de los 'Magpies', que han sellado el traspaso del joven talento del Milan por una cifra de 70 millones de euros con variables incluidas. Es uno de los fichajes del verano en la Premier League.

Tonali aterriza en St. James's Park como uno de los centrocampistas con mayor proyección de Europa. A sus 23 años, da el salto a un proyecto multimillonario que la próxima temporada competirá en Champions con un contrato de larga duración, hasta 2028.

El club inglés ha oficializado el traspaso después de varias semanas con muchos rumores sobre su llegada. Ahora sí, Tonali cambiará el 'rossonero' de su camiseta por el blanco y negro de los de Eddie Howe. El jugador no ha escondido su emoción tras comunicarse su llegada a la Premier League.

"En primer lugar, quiero agradecer al Newcastle United porque me está dando una gran oportunidad para mi carrera. Quiero devolver la confianza en el campo, dándolo todo, como siempre lo he hecho. Estoy muy emocionado, no veo la hora de sentir el calor de la afición", dijo Tonali en declaraciones a la web oficial del club.

