OFICIAL: El Leeds anuncia el sustituto de Javi Gracia

Los 'Whites' han hecho oficial el fichaje de Sam Allardyce como nuevo entrenador Toma el relevo del español Javi Gracia en el cargo, y podría incorporar al exfutbolista Robbie Keane a su 'staff'

El Leeds United ya tiene el sustituto de Javi Gracia para lo que resta de temporada. Sam Allardyce, el veterano técnico conocido vulgarmente como 'Big Sam', tomará las riendas de los 'Whites'. Tras la destitución del español y de Victor Orta en la dirección deportiva del club, el ex de Newcastle, Everton o West Brom aterriza en Elland Road.

Allardyce contará con el apoyo del ex entrenador de los MK Dons, Charlton Athletic o Oxford United Karl Robinson como su segundo. Robbie Keane, leyenda del Leeds y personaje muy conocido en Inglaterra, podría unirse al 'staff' del técnico.

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. ¡Activa tu cuenta y podrás disfrutar dde los contenidos en vivo!

📰 #LUFC can confirm Javi Gracia will leave the club, with our remaining four games overseen by experienced head coach Sam Allardyce. We thank Javi and his team for their efforts under difficult circumstances.