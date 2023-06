¡El Newcastle vuelve a reventar el mercado!

Según 'The Athletic', Tonali está muy cerca de ser nuevo jugador del Newcastle por 70 millones de euros Las 'urracas' se harían con uno de los mejores centrocampistas de Europa y formaría una dupla de oro junto a Bruno Guimaraes

El Newcastle no piensa ir de farol en este próximo mercado de fichajes de verano. Tiene el dinero suficiente para firmar a grandes jugadores y, a diferencia de hace unos meses, dispone de un proyecto más que atractivo y con el aliciente de disputar la Champions League la próxima temporada. Con ese cóctel perfecto y con una columna vertebral ya fijada, ahora el Newcastle se centra en firmar a jugadores de relumbrón que le lleven a otra dimensión.

Ha sonado Cucurella, ha sonado Barella, ha sonado Raphinha, ha sonado Mané... pero el primero que parece que llegará será Sandro Tonali, centrocampista del Milan. Según apunta 'The Athletic', el club de las 'urracas' está muy cerca de firmar al medio italiano por unos 70 millones de euros, una cifra tremenda pero argumentada en la enorme proyección que tiene el ex del Brescia.

Tonali se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas del Calcio y de Europa, con capacidad tanto para estar en la base de la jugada como para soltarse. Es uno de los nombres propios del fútbol italiano y, sin duda, apunta a formar una dupla de oro en el centro del campo junto a Bruno Guimaraes. Ambos, si el fichaje se cierra, deberán ser el timón de este Newcastle de Champions.

Así parece que se moverá el club de las 'urracas', con pocos nombres pero que multipliquen las prestaciones del que ocupa su posición actualmente. El de Tonali, que parece estar casi hecho, no será ni mucho menos el único fichaje de relumbrón que se espera en Newcastle.

Eddie Howe y la nueva dirección, eso sí, no despilfarrarán el dinero y seguirán apostando por grandes jugadores que vengan a sumar y no a lucirse. Si algo ha demostrado este Newcastle es que, por encima de todo, es un equipo. Y, de momento, no caben estrellas mundiales que vengan a exhibirse.