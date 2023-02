El Newcastle renueva a Almirón por tres temporadas y media más

El Newcastle United ha anunciado la renovación de jugador paraguayo Miguel Almirón hasta 2026 Almirón ha explotado definitivamente esta temporada y se ha vuelto un fijo para los esquemas del entrenador Eddie Howe

El Newcastle United ha anunciado la renovación de jugador paraguayo Miguel Almirón por tres temporadas y media más. El delantero ha disputado más de 150 partidos con las 'Urracas' y esta temporada ya ha anotado diez goles en la Premier League.

Almirón ha explotado definitivamente esta temporada y se ha vuelto un fijo para los esquemas del entrenador Eddie Howe. Tal es la magnitud de su excelente temporada, que equipos como el Manchester United o el Tottenham habían levantado interés por el futbolista.

Con la renovación del atacante paraguayo, el conjunto de St. James’s Park ha empezado a blindar a la columna vertebral del equipo.

🇵🇾 WOR MIGGY 🇵🇾



🤝 We are delighted to announce that Miguel Almirón has signed a new three-and-a-half year deal! — Newcastle United FC (@NUFC) 24 de febrero de 2023

En declaraciones a los medios del club declaró que "estoy muy contento de haber firmado un nuevo contrato con el Newcastle. Me he sentido aquí como en casa desde el principio. Me he sentido muy acogido siempre y parte de la familia, así que estoy muy feliz de quedarme más tiempo".

Sigue toda la Premier League en exclusiva por DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

El delantero, que ganó el premio a mejor jugador del mes en octubre, añadió que "he trabajado muy duro desde que llegué al Newcastle para mejorar mi nivel y estar donde estoy ahora mismo. Esto es una recompensa a todo el trabajo que he hecho".

El Newcastle se encuentra en la quinta posición de la Premier League con 41 puntos sumados en 23 partidos de competición. El próximo compromiso del conjunto inglés es ante el Manchester United en Old Trafford el domingo 26 de febrero.