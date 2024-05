TARRAGONA SPSP i BARÇA CVB es proclamen campions de la Superlliga 2

Cap de setmana rodó per als equips catalans de la divisió de plata del voleibol espanyol. Tant els cooperativistes de l’InsterInstercap Asisa Tarragona SPSP, com les noies del Barça CVB han aconseguit pujar al mes alt del podi i proclamar-se campions de la categoria, el que suposa també tenir una plaça a la màxima categoria del voleibol la propera temporada. Per segon any consecutiu les blaugrana d’Adrián Fiorenza tanquen una temporada rodona.

El primer equip del Barça femení ha revalidat el títol i es corona de nou com a campió de la categoria en un a fase on ha mostrat fins a la final la seva superioritat. Les blaugrana arribaven a la fase, celebrada a Cartagena, com a líders del grup B, i passaven el triangular inicial com a líders després de vèncer per 3-1 tant al Zalaeta com al FC Cartagena Algar Surmenor. Mateix resultat el que va tancar a la semifinal amb les balears del CVS Energía Sóller que certificava el passi a la final, i també el bitllet per l’ascens.

Molt més complicada i igualada va ser la final que determinava el campió de la Superlliga 2 femenina. Les d’Adrián Fiorenza van tancar el primer parcial a favor davant les jugadores de Madrid Chamberí, però aquí va començar un intercanvi de sets que portaria el partit a decidir- se en el cinquè set. Les blaugrana van arribar als últims compassos per darrera de les madrilenyes, però quan semblava que el partit es descantava per a les de Chamberí amb un 13-11 en contra al marcador, l’èpica va arribar amb bons serveis i imprecisions del rival, que van portar a la remuntada del Barça CVB i la consecució del títol de campiones.

Per segon any consecutiu l’equip de Fiorenza ho ha guanyat tot. Per l’entrenador blaugrana és ‘una fita inèdita repetir els títols de la Copa i la Lliga de la temporada passada, tenint en compte que la plantilla és bastant diferent i amb un mitjana d’edat més jove’. La temporada passada la falta de viabilitat econòmica va portar al club a declinar l’ascens a la Lliga Iberdrola. Ara el partit passa als despatxos on s’haurà de buscar el suport necessari per certificar l’ascens de categoria.

TARRAGONA SPSP TORNA A LA SUPERLLIGA

San Sadurniño ha tornat a ser talismà en la història del CV Sant Pere i Sant Pau, seu on els cooperativistes van aconseguir el seu últim ascens la temporada 2016-2017. Aquest cap de setmana han repetit fita i han guanyat el títol de campions de la categoria i, a més, han tornat a certificar l’ascens a la màxima categoria del voleibol espanyol per la propera temporada. Les coses no son com comencen sinó com acaben. I ho han demostrat els jugadors de Vlado Stevovski, que van iniciar la fase d’ascens perdent amb la Textil Santanderina en un partit molt igualat que es va decidir al cinquè set. Una partit que, tot i acabar en derrota, ‘va deixar sensacions positives perquè vam ser molt competitius i es va perdre per petits detalls’, assegura l’entrenador macedoni dels tarragonins.

I les bones sensacions van portar als de Tarragona a sumar una gran victòria al segon partit de grup contra CV Utrera que els situava a semifinals, on només una victòria permetia als cooperativistes seguir somiant. A la semifinal, cvleganes.com ‘va ser un gran rival en totes les fases de joc’, explica Stevovski.

Però l’objectiu estava clar pels de Sant Pere i Sant Pau, que van tancar el partit, i per tant l’ascens, amb un 3-1 al marcador que no reflexa la gran igualtat viscuda en el partit entre els dos equips. Un ascens que representa ‘la recompensa a tot el treball i esforç de l’equip en aquests darrers anys’, diu Stevovski. ‘La final contra San Sadurniño ha estat el millor partit que hem jugat a la fase’, assegura l’entrenador, i és que els de Tarragona no van donar opció a l’equip amfitrió de la fase en la lluita pel títol. La manca d’error, la contundència en atac, un bon bloqueig i un cap fred i centrat van ser la formula magistral amb la que van marcar el ritme de la final que van dominar i jugar de menys a més i tancant el marcador amb un 3-0 que suposava aixecar el títol de campió.

MVP catalans

Les dues fases d’ascens també han deixat més títols pels equips catalans. Tant a Cartagena, en categoria femenina, com a San Sadurniño en la masculina, els dos jugadors escollits com a més valuosos de la fase han estat catalans i en els dos casos, els directors d’orquestra dels equips. Els premis MVP han estat per Èlia Rodriguez, col•locadora del Barça CVB, i per Carlos Mora, col•locador de l’Instercap Asisa Tarragona, dos jugadors que, a més, han passat pel programa d’alt rendiment català GET Blume.