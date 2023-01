El Newcastle, ante una oportunidad histórica

Con la victoria ante el Leicester en la Carabao Cup, el Newcastle alcanzó las semifinales de la Copa de la Liga después de 47 años El conjunto de los ‘Magpies’ es la mayor revelación del fútbol europeo esta temporada

El Newcastle de Eddie Howe no se cansa de sorprendernos esta temporada. Tras una primera mitad de campaña 22/23 espectacular en Premier League , el estado de forma pletórico de los 'magpies' parece haberse trasladado también a la Carabao Cup. Tras derrotar al Leicester por 2-0 en cuartos, el equipo del noreste de Inglaterra se ha clasificado para las semifinales de la copa de la liga por primera vez desde 1976.

El Newcastle certificó su pase a los cuatro mejores de esta competición doméstica del mismo modo que lo ha hecho en Premier, manteniendo su portería a cero, presionando en bloque alto al rival y avasallando la portería con muchos disparos.

Sigue el cuento de hadas para un equipo que sueña con jugar competición europea el año que viene y que, tras la sorprendente eliminación del Manchester City en la Carabao Cup, tiene una oportunidad histórica de ganar un 'gran' título desde 1955.

Newcastle haven't won a major domestic trophy for 68 years.



Eddie Howe's side are three games away from glory in the Carabao Cup 🏆👀 pic.twitter.com/jWW9b59YEJ