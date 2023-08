¿Por qué Moisés Caicedo vale 133 millones?

El centrocampista ecuatoriano ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Chelsea Los 'Blues' han abonado una cantidad que lo convierten en el fichaje más caro de la historia de la Premier

En la Premier League todo es una locura, pero con el fichaje astronómico de Moisés Caicedo hemos entrado en una nueva dimensión. El Chelsea ha roto todos los parámetros con una operación que supera cualquier otra en toda la historia de la competición: el conjunto de Pochettino ha abonado 115 millones de libras al Brighton para hacerse con sus servicios, el equivalente a 133 millones de euros.

Esta es una cantidad desorbitada por un futbolista de apenas 21 años que en 2020 era futbolista de Independiente del Valle, el club puntero en Ecuador. En apenas dos años, el joven centrocampista ecuatoriano ha pasado de costarle 7 millones de euros al Brighton en 2021 y a ser traspasado por 133 millones de euros al Chelsea este mismo verano. Una auténtica locura.

Nacido en un barrio conflictivo de Santo Domingo, Ecuador, Caicedo proviene de una familia humilde, siendo él el más pequeño de diez hermanos. Su aterrizaje en el fútbol profesional no fue nada fácil, pues los 'Seagulls' lo compraron en febrero de 2021 pero pasó aquella temporada cedido en el Beerschot IVA de la liga belga.

Sin embargo, fue pisar el Amex Stadium y retomar el vuelo. Una temporada completa, la pasada, con 43 participaciones y siendo una pieza clave para Graham Potter primero y también con Roberto de Zerbi. No es extraño que ambos técnicos quedaran prendados de su talento.

A su llegada al Chelsea, Caicedo ha reconocido que uno de los modelos en su carrera fue N'Golo Kanté, un futbolista al que recuerda por su facilidad para incrustarse entre centrales para liderar a su equipo en salida de balón y saltar en el mejor momento para robar el balón a sus rivales.

El ecuatoriano es un futbolista versátil y que destaca por una técnica depurada con el balón en los pies, junto con un físico portentoso que le permite batir líneas en conducción. Su posición ideal es la de mediocentro defensivo, aunque puede ocupar otras zonas de la medular.

Tiene una valentía casi ofensiva para su edad, y siempre toma la mejor decisión. En el Brighton, Moisés Caicedo solía ocupar una de las dos poisiciones en el doble pivote junto a Pascal Gross, Alexis Mac Allister o otros hombres de talento en el centro del campo.

The best of Moises Caicedo 🇪🇨 pic.twitter.com/cM9QWu2OkM