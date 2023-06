El mensaje de despedida de Gündogan del Manchester City

El Barça acaba de hacer oficial la incorporación de Ilkay Gündogan como nuevo jugador azulgrana que llega procedente del Manchester City y firma hasta 2025 con opción a un año más El futbolista alemán ha querido despedirse del que ha sido su club durante siete temporadas, el Manchester City, con un mensaje en las redes sociales

El Barça acaba de hacer oficial la incorporación de Ilkay Gündogan como nuevo jugador azulgrana. El centrocampista llega libre procedente del Manchester City y firma hasta 2025 con opción a un año más.

El futbolista alemán ha querido despedirse del que ha sido su club durante siete temporadas, el Manchester City. En un mensaje en sus redes sociales, Gündogan ha agradecido la gran aventura futbolística que ha vivido en el conjunto 'citizen'.

En la publicación, el jugador se ha mostrado muy agradecido de sus etapa en el City: "Después de 7 años termina una época maravillosa. Me hiciste realizar todos mis sueños. Te llevaré por siempre en mi corazón. ¡Una vez azul, siempre azul! ¡Gracias!".

After 7 years a wonderful time ends. You made me realize all my dreams. 🏆💯 I will carry you forever in my heart. Once a blue, always a blue! Thank you @ManCity! 💙🫶🏼 pic.twitter.com/YLCrsJU0TG