El mejor 'fichaje' de Klopp

Ni Szoboszlai, ni Mac Allister, ni Gravenberch ni Endo. El mejor 'fichaje' de la temporada en el Liverpool está siendo un futbolista que aterrizó en Anfield el verano de 2022. Dejó ciertas dudas en su primer curso, el 2022/23, especialmente por lo que costó, 85 millones de euros. Pero ha brillado en los momentos complicados y está demostrando que tiene madera de líder para echarse el equipo a la espalda.

Era imposible que la Copa África no fastidiara un poco los planes del equipo dirigido por Jürgen Klopp. Los 'reds' iban a perder a su estrella durante un tiempo, Mohamed Salah, el alma de Egipto y el principal 'culpable' de que el Liverpool esté en lo más alto de la tabla en la Premier League.

La situación se complicó algo más con la lesión que sufrió durante el segundo partido. Una distensión en el bíceps femoral que le ha obligado a regresar a Inglaterra para tratarse. No obstante, su baja asusta algo menos visto el nivel de su compañero en el ataque, Darwin Núñez, que ha eliminado todos los interrogantes que pudo generar en su adaptación a la competición británica.

PRIMER JUGADOR DE LA PREMIER LEAGUE CON DOBLES DÍGITOS

El uruguayo está en un momento de forma espectacular y ha dado un paso adelante en su manera de jugar. Se ha echado el equipo a la espalda cuando no ha estado Salah con dos asistencias y dos goles en tres partidos y parece que ya ha explotado definitivamente.

Darwin Núñez, celebrando un gol con el Liverpool en Premier League / EFE

Sus cifras son un escándalo: 10 goles y 10 asistencias en 31 partidos que lo destacan como el primer jugador de un equipo de la Premier League que registra dobles dígitos en la temporada. Una de las claves ha sido que ha conseguido entender a la perfección a Salah, y se ha convertido en su mejor socio. Tanto que en Anfield son conscientes de que para disfrutar de la mejor versión de su estrella necesitan incluir al ex del Benfica en la ecuación.

AHORA, SIN SU GRAN SOCIO

La baja de Salah, de momento, no está afectando al uruguayo, que ha seguido firmando grandes actuaciones sin el egipcio en el once. Sin embargo, la conexión tan real que se ha formado entre ellos será difícil de construir con otro compañero. Seguramente, Klopp buscaba crear sociedades de este tipo cuando aceptó que el brillante tridente conformado por Mané, Firmino y Salah no podría durar eternamente.

Salah-Darwin: una sociedad que funciona / EFE

Darwin Núñez sirvió cuatro asistencias en 42 partidos la temporada pasada. Este año ya acumula diez pases de gol. En total, lleva 14 asistencias con el Liverpool, y Salah se ha beneficiado de diez de ellas (el 71,43%). Un dato impresionante que evidencia la gran conexión que hay entre ellos.

Ahora, el gran reto del uruguayo es mantener el nivel, seguir demostrando que está capacitado para comandar al Liverpool y hacer que los 'reds' se acuerden poco del egipcio durante su baja. ¿Ha llegado la explosión definitiva de Darwin Núñez?