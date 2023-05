"Lo mejor para el Arsenal sería deshacerse de Arteta"

El conjunto 'gunner' ha realizado una gran campaña y ha luchado con el Manchester City por el título de la Premier League hasta las últimas jornadas Pese a al gran curso del Arsenal, algunas voces desde Inglaterra señalan al técnico del equipo, Mikel Arteta

El Arsenal ha superado todas las expectativas de inicio de temporada y ha luchado con el Manchester City por el título de la Premier League hasta las últimas jornadas. Pese a al gran curso de los 'Gunners', algunas voces desde Inglaterra señalan al técnico del equipo, Mikel Arteta.

Es el caso de la leyenda del Arsenal, Tony Adams. El exjugador inglés comentó que "nadie esperaba que terminaran tan arriba. Creo que gran parte de este equipo ya ha alcanzado su máximo nivel. Definitivamente no van a desafiar al Manchester City la próxima temporada y sin un reclutamiento serio este verano será difícil para ellos terminar subcampeones nuevamente".

Además, Adams ha criticado directamente a Arteta dejando claro que "han gastado más de 400 millones de libras esterlinas en nuevos fichajes desde que se nombró a Arteta en 2019, pero ninguno de ellos era el jugador que el City hubiera querido. Arteta dijo que ninguno de sus jugadores había llegado a su punto máximo y negó que se hayan quedado sin fuelle. No estoy de acuerdo. Mental, física y emocionalmente, se quedaron sin recursos".

"Me da la impresión de que Arteta no tenía mucha fe en sus jugadores del banquillo. No estoy sugiriendo ni por un minuto que el Arsenal se vaya a deshacer de Arteta, pero me temo que esto podría ser lo mejor para ellos", ha zanjado la leyenda 'gunner'.

Finalmente, insto al Arsenal ha reforzarse en el próximo mercado de fichajes para estar a la altura de los grandes equipos de la Premier League: "El equipo suplente del City es mejor que cualquier otro equipo de la Premier League y sabemos que Newcastle, Manchester United, Liverpool y Chelsea serán mucho más fuertes la próxima vez".