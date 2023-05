¡Se calienta el mercado del United! Interés por un crack y un crack interesado

Se espera un mercado de fichajes muy intenso en los despachos del Manchester United Ten Hag ha pedido a varios futbolistas, aunque también tendrá que dar salida a otros

A la espera del derbi de Manchester del domingo en la final de la FA Cup, donde el United puede conseguir su segundo título de la temporada, en los despachos de Old Trafford ya se espera que este verano sea muy movido. Con varios nombres sobre la mesa, Ten Hag tiene la misión de devolver el club a lo más alto.

Para ello quiere lanzarse a por Harry Kane. El delantero inglés, que termina contrato en 2024, se encuentra en una posición privilegiada para presionar al Tottenham y que lo dejen salir rumbo a Manchester.

El futbolista quiere unirse a los diablos rojos y el técnico neerlandés no contempla otra opción que no sea incorporar al segundo máximo goleador de la Premier League, como explica The Sun.

De hecho, Kane tampoco querría salir de Inglaterra por este motivo. Tiene entre ceja y ceja convertirse en el máximo goleador histórico de la competición y el United le daría esta oportunidad. Es así como habría rechazado la posibilidad de firmar por el Real Madrid o el PSG, también interesados.

Kane presiona a Levy

El propietario de los 'Spurs', uno de los más duros de Europa en las negociaciones, no va a permitir que se marche por menos de 100 millones de libras, algo que complicaría la operación. Pero el delantero también habría jugado su papel avisando al Tottenham de que, si se queda un año más, se marchará gratis el próximo curso.

Neymar, con la camiseta del Manchester United en un fotomontaje | SPORT

Neymar suspira por el United

El brasileño quiere salir del PSG, aunque solo quiere marcharse si es para jugar en el Manchester United. Tanto club como jugador creen que su etapa en la capital francesa ha llegado a su fin y a Neymar le encantaría jugar en la Premier League, como explica la misma información.

El exazulgrana, actualmente lesionado, tendría que rebajar su salario si quiere jugar a las órdenes de Ten Hag. Van a llegar fichajes y se tendrá que cuadrar un presupuesto que será clave para potenciar el crecimiento del equipo.