Özil la lía en redes: "No volveré a burlarme de ellos si..."

La polémica estará servida durante el Tottenham el Manchester City pase lo que pase. Si vencen los de Guardiola, los aficionados del Arsenal acusarán a su gran rival de dejarse perder. Si ganan los de Postecoglu, le estarán haciendo un favor histórico a su histórico oponente de Londres.

Sea como sea, lo que parece claro es que estamos ante el partido que puede decidir la Premier League. Los fans del Arsenal se verán obligados a hacer lo impensable y apoyar al Tottenham durante el encuentro, tal y como ha reconocido Mesut Özil en sus redes sociales.

El exjugador 'gunner' ha lanzado el siguiente mensaje en la red social 'X': "Por primera vez esta noche: ¡¡VAMOS SPURS!! Si el Tottenham no pierde este partido no volveré a burlarme de ellos... Lo prometo". Un tweet que no ha tardado en hacerse viral.

Durante su etapa en el Arsenal, al que llegó procedente del Real Madrid, Özil disputó un total de 254 partidos, anotando 44 goles y repartiendo 75 asistencias.