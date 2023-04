Real Madrid - Chelsea: revancha entre campeones

El equipo blanco llega mejor a la eliminatoria, pero se jugará el pase en la vuelta en Londres Ancelotti tiene a todo el equipo salvo Mendy, y Lampard puede contar con Mount, Thiago Silva y Kanté

Los dos últimos campeones de la Champions League, Real Madrid y Chelsea se cruzan en los cuartos de final con diferentes semblantes. Ambos se eliminaron mutuamente para que el otro ganara el título, por lo que puede tildarse de revancha en su tercera eliminatoria consecutiva. Los blancos parten como favoritos por aquello de que se transforman en esta competición, pero también porque los azules no llegan en su mejor momento. A favor de los ingleses es que juegan la vuelta en Stamford Bridge, ante un rival que se mostró intratable el año pasado en las tres eliminatorias antes de la final que solventó con remontadas en el Bernabéu.

Identidad

La realidad es que los blancos mantienen la misma estructura de los dos últimos años, mientras que los ‘blues’ se han alejado de aquella versión ganadora que se adjudicó el título en 2021. No se puede decir que estén en descomposición, más bien al contrario, buscan una nueva identidad desde que el ruso Abramovich se vio obligado a vender el club. Por dinero no ha sido, porque Todd Boehly, su nuevo propietario, se ha gastado nada menos que 600 millones de euros en fichajes desde el verano pasado. Pero no todo es el dinero, conclusión a la que empiezan a llegar en el PSG, por ejemplo. Tampoco está Tuchel, despedido para ser acogido en Múnich por el Bayern, o Jorginho (Arsenal), Werner (Leipzig), Christensen (Barça), Zouma (West Ham) o el propio Rüdiger (R. Madrid).

Mucho talento

Pero lejos de debilitarse, el Chelsea tiene jugadores con mucho talento como son Joao Félix, Mount, Pulisic, Sterling, Mudryk, Havertz... Lampard tiene argumentos para hacer frente a los blancos, el problema es que en el poco tiempo que lleva (es el tercer entrenador del equipo londinense este curso), trabaja para ensamblar las piezas en su estilo de juego. Pero ya se sabe lo que ocurre cuando un equipo entra en una mala dinámica, que llega la desconfianza y se sume en una crisis de identidad que se refleja en su juego y en los pobres resultados. Es undécimo en la Premier y se agarra a la Champions para salvar una temporada que puede acabar de manera dramática si no se mete en Europa.

Ancelotti tiene las mismas piezas con las que ganó la Champions la temporada pasada. La experiencia de sus veteranos le dan un plus ante cualquier rival, pero no son invencibles y lo saben.

Experiencia

Un Real Madrid que en esta competición muta y saca a relucir una personalidad que amedranta a cualquier rival. Cuando le dan por muerto es el equipo más peligroso del mundo, precisamente por estar acostumbrado a salir de las situaciones más desesperadas. El italiano ha cambiado poco sus preferencias respecto al año pasado y solo la irrupción de Camavinga y el crecimiento de Rodrygo entran en sus preferencias por delante de Asensio, Tchouameni o Ceballos. Sacará su once de lujo, con una duda: apostar por un equipo ofensivo con Rodrygo (4-3-3) o más conservador conTchouameni en el medio centro (4-4-2).

Lampard está pendiente de Thiago Silva, Kanté y Mount que podrían volver al equipo después de que se hayan perdido los últimos partidos por diferentes problemas físicos. No estarían a tope, pero los necesita para y podría forzarlos si alguno llegase más justo. Apostará por el 4-3-3 , el dibujo que suele utilizar, con un ataque peligroso con es el formado por Joao Félix, Sterling y Havertz.