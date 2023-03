El Manchester United no encuentra solución al problema de la capitanía

Con Maguire 'apartado' del once de Ten Hag, la capitanía recae en Bruno Fernandes, algo que, como apuntan desde Inglaterra, no gusta en Manchester Lejos quedan ya los Neville, Giggs, Rooney, Vidic, Carrick o Valencia, todos ellos grandes líderes de Old Trafford

La derrota por 7-0 en Anfield ante el Liverpool ya está empezando a pasar factura en el Manchester United. La decepción es total y uno de los más señalados tras el fatídico encuentro es Bruno Fernandes, portador del brazalete de capitán el domingo.

Aunque esta responsabilidad reside en el siempre cuestionado Maguire, sus pocas apariciones en el once bajo las órdenes de Ten Hag acaban convirtiendo al portugués en el capitán sobre el terreno de juego.

Y aquí está el problema. Aunque nadie duda de su talento futbolístico, el Daily Mail afirma que en Old Trafford no confían en su capacidad de liderar al conjunto inglés permanentemente cuando el central abandone el club. Y lo más probable es que sea ya este próximo verano.

El paradón de Ter Stegen a Bruno Fernandes | TELEFÓNICA

"Actuación Petulante"

Así es como explican su partido contra el Liverpool, recriminándole que en acciones del partido actuó con una actitud demasiado engreída, como por ejemplo con el pitido final y su desaparición camino a los vestuarios. Actitudes que no gustan nada, lo ponen en el foco de las críticas y a su vez, lo alejan de una posible capitanía.

La misma información apunta que algunos dirigentes y también compañeros dudan seriamente de que el centrocampista sea el jugador adecuado, por lo que a principios de la campaña siguiente se podría buscar alternativas dentro de la actual plantilla.

Bruno Fernandes, capitán del Manchester United ante el Liverpool | EFE

Bajo la sombra de grandes capitanes

La complicada situación deportiva que atraviesa el United desde hace temporadas, actualmente en clara línea ascendente, se ha visto también reflejada en la falta de líderes. Y no quieren seguir en la misma situación cuando el club parece que vuelve a despegar con el técnico neerlandés a los mandos.

Lejos quedan los Neville, Giggs, Rooney, Vidic, Carrick o Valencia, todos ellos jugadores que han dejado un gran recuerdo en el 'teatro de los sueños'.

Dichos jugadores se lo habían ganado después de muchas campañas con los 'diablos rojos', algo que en las últimas campañas no ha sucedido. A Maguire se le dio prácticamente al llegar, pero a lo largo de los años ha ido perdiendo ese carácter y presencia que se esperaba de un capitán del United. Y ya se le busca remplazo.