Pelayo Sánchez: "Ganar en el Giro es una locura"

El español Pelayo Sánchez (Tellego, Asturias, 24 años) se emocionó tras proclamarse ganador de la sexta etapa del Giro, éxito que consideró "una locura y un sueño" que le sirvió para abrir su cuenta en carreras del World Tour.

"Esto es increíble. No tengo palabras. Este es un día loco para mí. Desde el inicio del Giro intenté ahorrar energía porque sabía que no estaba en forma para estar delante los primeros días". Así que intenté ahorrar energía para hoy y podría estar en la escapada, pero nunca me imaginé ganar la etapa. Es una locura, no tengo palabras", dijo el corredor del Movistar.

Una victoria de muchos quilates, pues se impuso en una fuga de tres a corredores ilustres como el francés doble campeón del Mundo Julian Alaphilippe y al australiano Luke Plapp, campeón nacional.

"Estaba en la fuga, así que intenté estar tranquilo y eliminar a algunos corredores. Al final, estaba con Plapp y Alaphilippe, así que intenté colaborar con ellos. También intenté dejarlos atrás, pero me fue imposible. Lo intenté en el esprint y afortunadamente al final fui el más rápido", concluyó.