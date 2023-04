¡Luis Enrique viaja a Londres para firmar por el Chelsea!

El asturiano ha viajado a la capital británica y su fichaje por el conjunto blue es inminente, según Jijantes El ex seleccionador va a acompañado por Iván de La Peña, quien está gestionando la negociación

El ex seleccionador español, Luis Enrique, se convertirá en el nuevo entrenador del Chelsea en las próximas horas, según informa Jijantes.

Tras su destitución al frente de España, el entrenador podría afontar, si se confirma su contratación, un nuevo en Londres.

Eso sí, el Chelsea, que despidió a Graham Potter, es undécimo en la clasificación de la Premier League con un total de 39 puntos y se encuentra a 11 puntos de la zona europea que, ahora mismo, cierra el Manchester United con 50.

Luis Enrique, que era una de las opciones que manejaba el club 'blue' junto a Julian Nagelsmann, ha viajado a Londres hoy mismo para cerrar la operación junto a su íntimo amigo, Iván de La Peña, quien está gestionando la negociación con el club.

💣 NOTICIA @JijantesFC



Luis Enrique ha viajado a Londres esta mañana y su fichaje por el Chelsea podría estar al caer.



Viaja acompañado por Iván de la Peña, íntimo amigo de Luis Enrique, que está gestionando la operación. pic.twitter.com/iVpgm6Frg7 — Jijantes FC (@JijantesFC) April 5, 2023

El ex de Barça o AS Roma llegará a un banquillo altamente exigente: con la llegada de los nuevos propietarios, el Chelsea apostó por Graham Potter al frente y tan solo ha durado algunos meses al no venir acompañado por resultados.

La situación en la Premier es especialmente crítica y en Champions se medirá al Real Madrid en cuartos de final.