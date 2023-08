Los ligamentos cruzados, la pesadilla del fútbol inglés

Con menos de un mes de temporada, en la Premier ya han caído cuatro futbolistas con roturas del ligamento cruzado anterior Las mujeres son seis veces más propensas a tener este tipo de lesiones y tienen un 25 % menos de posibilidades de volver al fútbol

Es apenas 24 de agosto y la Premier League ya acumula cuatro roturas del ligamento cruzado anterior. Un número escalofriante que casi iguala al de toda la temporada anterior, cuando hubo cinco roturas de cruzado en la liga, y que levanta la preocupación sobre el estado físico de los futbolistas, los grandes perjudicados de las medidas actuales en este deporte.

"El 'show must go on'", respondió citando a Queen Pep Guardiola, cuando fue inquirido por la cantidad de lesiones que se estaban produciendo, por lo apretado del calendario y por la decisión de penalizar las pérdidas de tiempo con descuentos más largos.

Con menos de un mes de temporada, en la Premier ya han caído cuatro futbolistas con roturas del ligamento cruzado anterior: dos en el Aston Villa, Emiliano Buendía y Tyrone Mings, uno en el Arsenal, Jurrien Timbers, y otro más en el Chelsea, Wesley Fofana. A esto hay que sumar otros jugadores que están fuera por diferentes problemas físicos, como Kevin de Bruyne, Gabriel Jesús, Carney Chukwuemeka y Christopher Nkunku, más lo que también se han roto el cruzado en otras ligas: Éder Militao, Thibaut Courtois y David Silva, que incluso tomó la decisión de colgar las botas tras esta lesión.

"Si Courtois no está, habrá otro, y si Militao no está, pues habrá otro y si no está Kevin, habrá otro. Esto es una batalla perdida excepto que los jugadores se planten. No hay nada que hacer. Ni reuniones de UEFA, ni de FIFA", aseveró Guardiola en la previa de la Supercopa de Europa, criticando que ahora los descuentos tengan dos dígitos para castigar a los que pierdan tiempo.

Su discurso fue rápidamente aplaudido por sus compañeros: "Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Guardiola. Quieren mejorar la calidad del espectáculo poniendo más minutos y partidos, es bastante sencillo, para mejorar la calidad tienes que quitar cantidad".

"El problema es que los entrenadores y jugadores no pintan nada. Quien decide ve que el fútbol no parece tan entretenido y quieren meter más cantidad de partidos para ganar más dinero, cuando hay que quitar para mejorar la calidad", agregó el italiano, al que se le sumó Mikel Arteta, entrenador del Arsenal.

"Lo que tendría que pasar es que nos sentáramos y habláramos sobre ello, pero creo que es tarde; para los próximos 36 meses es demasiado tarde ya. No sé quién tiene que elevar la voz, pero estamos preocupados", afirmó el español.

Y si el problema es grande para el fútbol masculino, la perspectiva en el femenino es aún peor. En la pasada Copa del Mundo, más de 20 jugadores no pudieron asistir al torneo por roturas de cruzado, entre ellas, por ejemplo, la capitana de Inglaterra, Leah Williamson, y una de sus mejores jugadoras, Beath Mead.

De hecho, con la lesión esta semana de Teyah Goldie, el Arsenal, uno de los equipos punteros de la Super Women's League (la Premier League femenina), acumula cinco lesionadas con rotura del cruzado anterior. Una barbaridad a la que los estudios tratan de dar razón, sin grandes resultados por ahora.

Lo que demuestran las estadísticas es que las mujeres son seis veces más propensas a tener este tipo de lesiones y tienen un 25 % menos de posibilidades de volver al fútbol.

Esta misma semana, Giulia Gwinn, lateral titular de la selección alemana y del Bayern de Múnich, volvió a disputar unos minutos tras 322 días fuera por una rotura de ligamento.

"Aún no entendemos exactamente por qué ocurre esto", le dijo la doctora Kate Jackson a Sky Sports hace unas semanas.

La peor preparación física desde edades menores, debido a la disparidad de ejercicios entre niños y niñas, el aumento de la popularidad del fútbol femenino, con el incremento de partidos, e incluso las botas de fútbol, en muchos casos diseñadas para hombres, son algunas de las causas a las que apuntan los estudios más recientes.

"Hay que coger los mecanismos básicos desde pequeñas", comentó Fran Kirby, estrella del Chelsea y de la selección australiana. "Cuando entrenaba en el Reading, las chicas que estaban en categorías inferiores no pueden ni acceder al gimnasio. Lo más importante es enseñar a las niñas jóvenes los mecanismos básicos de cómo ser un futbolista y un deportista, cómo correr correctamente, cómo cambiar de dirección y cómo ganar fuerza en los músculos".