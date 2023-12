¿Qué le pasa al Manchester City?

Una victoria en los últimos seis partidos en Premier League. Cuartos en la clasificación y a tres puntos del líder, el Liverpool, que todavía tiene que jugar su partido y podría aumentar su ventaja hasta los seis puntos. Si bien es cierto que solo han consumado una derrota y que los otros cuatro encuentros han terminado en empate, algo le pasa al Manchester City.

Pep Guardiola reconoció la situación tras el partido ante el Crystal Palace, donde 'dejaron' escapar una ventaja de dos tantos: “No es mala suerte, es merecida. Regalamos dos puntos. No somos capaces de ganar partidos. Pasó aquí contra el Liverpool, pasó aquí contra los Spurs y no podemos sumar puntos", explicó el de Santpedor.

Los 'pinchazos' se traducen en datos que evidencian que el City está inmerso en una mala racha. Han sumado 7 de los últimos 18 puntos en liga, Guardiola no dejaba escapar la victoria en cinco de seis partidos consecutivos de competición doméstica desde 2009 cuando estaba al mando del FC Barclelona, y es la primera vez en los últimos cinco años que el conjunto 'sky blue' deja escapar una ventaja de dos goles en un partido de Premier disputado en el Eithad (fue contra el Manchester United, el 7 de abril de 2018).

INCAPACES DE 'MATAR' LOS PARTIDOS

Existe un denominador común en los partidos que el conjunto de Pep tan solo ha podido sumar un punto: que ha sido incapaz de cerrar el partido y ha concedido demasiado en los minutos finales. Sin ir más lejos, esta tarde iba ganando 2-0 al Crystal Palace en el minuto 75, pero un minuto más tarde Mateta recortaba distancias para añadir emoción a un encuentro que terminaría en empate tras el gol 'in extremis' de Olise en el 95'.

Los jugadores del Crystal Palace celebran el tanto del empate ante el Manchester City / Agencias

Pero no solo ha sido cosa de un día. Sucedió en el 'festival' de goles en Stamford Bridge, y es que parecía que Rodri había marcado el 3-4 definitivo, pero Cole Palmer rescató un punto desde los once metros en los últimos compases del partido; en casa frente al Liverpool cuando Alexander-Arnold la envió a guardar en el 80; y ante el Tottenham, ya que Kulusevski silenció el Etihad con un tanto en el 90, y hacía apenas diez minutos que Grealish había marcado el 3-2.

En el partido ante el cuadro dirigido por Roy Hodgson, 'Opta' recogió una estadística muy llamativa sobre la dificultad que está teniendo el equipo para materializar las ocasiones que genera. Y es que los 10 jugadores de campo del Manchester City crearon una oportunidad en la primera mitad contra el Crystal Palace. Es la primera vez registrada (desde 2006/07 en adelante) que 10 jugadores diferentes han creado una oportunidad para un equipo en la primera mitad de un partido de la Premier League. Sin embargo, el resultado fue de 2-2.

EL ETIHAD MENOS FORTÍN

El Manchester City ya suma tres partidos consecutivos de Premier League sin ganar en el Etihad, algo que no sucedía desde hace siete años, cuando perdieron contra el Chelsea (1-3), el Middlesborugh (1-1) y el Southampton (1-1), entre noviembre y diciembre de 2016. Ahora, ha sucedido ante el Liverpool (1-1), Tottenham (1-1) y Crystal Palace (2-2).

LA AUSENCIA DEL 'KILLER'

No hay ninguna duda de que Erling Haaland es un enfermo del gol. El delantero noruego terminó la temporada pasada con la friolera de 36 goles en Premier league en 35 partidos, una completa barbaridad que permite instalarse a cualquier equipo en lo más alto de la tabla.

Pep Guardiola, en la Champions junto a Erling Haaland / EFE

Este curso acumula 14 dianas en 15 choques, ritmo habitual para uno de los jugadores que más hambre de gol tiene en el planeta. Su lesión, que ya le dejó fuera del duelo contra el Luton Town (victoria 2-1) y ante el Estrella Roja (triunfo 2-3), también le ha obligado a ver el empate ante el Crystal Palace desde el banquillo. Siempre quedará la duda de, si de estar en el once, habría cambiado algo.

Sin embargo, aún no han saltado las alarmas en Mánchester. La realidad es que llevan años practicando un estilo de juego vistoso, ganador, y que atrae al espectador. Vienen de ganar un triplete y de dominar en Inglaterra ganando cinco de las últimas seis ligas, y todo apunta a que remontarán el vuelo y estarán en el ajo para ganar la sexta de siete.