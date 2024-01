Klopp: "Estábamos interesados en Bellingham"

Jude Bellingham protagonizó uno de los movimientos más importantes del pasado verano. El centrocampista inglés, antes de cerrar su traspaso por el Real Madrid, estuvo pretendido por los mejores equipos de Europa, entre ellos el Liverpool.

Los 'reds' lideraron la carrera por Jude Bellingham antes de que el Real Madrid se adelantara al equipo inglés. El mediapunta era uno de los deseos expresos de Jürgen Klopp, que necesitaba reforzar el centro del campo tras la marcha de jugadores importantes como Fabinho, Henderson, Naby Keita o James Milner.

El mismo técnico alemán reconoce ahora su interés en el jugador: "Estábamos interesados en Bellingham, pero luego nos dimos cuenta de que no ocurriría porque no tendríamos dinero para nada más... el mercado se calentó. Si uno de los traspasos de 100 millones hubiera funcionado, no habría posibilidad de hacer otro", confiesa.

La imposibilidad de conseguir la llegada de Jude Bellingham activó otras operaciones como las de Caicedo o Roméo Lavia, aunque ambos jugadores acabaron en el Chelsea finalmente: "Pensamos que tal vez podríamos fichar a Caicedo, aunque ya tenía un acuerdo emocional con el Chelsea. Luego, Lavia tenía sus propias razones...", explica.

El Real Madrid acabó fichando a Jude Bellingham por una cantidad superior a los 100 millones de euros. Desde su llegada a Madrid, el centrocampista inglés se ha convertido en el nuevo ídolo de la afición madridista, que ha encontrado su mejor rendimiento con el talentoso jugador en el campo.