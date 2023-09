Importante baja para Arteta: ¡Saka, lesionado!

El internacional inglés se lesionó en el partido del fin de semana contra el Tottenham y no se ha entrenado Los 'gunners' se medirán este miércoles al Brentford en la Carabao Cup y se espera que Arteta haga rotaciones

El vibrante empate del pasado fin de semana en el derbi del norte de Londres ha comportado una noticia muy negativa para el Arsenal. Bukayo Saka, autor de uno de los dos goles de los 'gunners' y uno de los jugadores más determinantes de la plantilla 'gunner', terminó el partido lesionado.

Mikel Arteta confirmó este martes en la rueda de prensa previa al partido de la Carabao Cup contra el Brentford que el internacional inglés es duda para los próximos dos partidos. "Es posible. Estaba cojeando después del partido, lo que no es buena señal. No ha podido participar en el entrenamiento", explicó.

El entrenador vasco también actualizó la situación de Declan Rice, que tuvo que ser sustituido al descanso del duelo contra el Tottenham por un problema en la espalda: "No pudo continuar y ojalá no sea demasiado grave. Tenemos confianza. Estaba incómodo y eso no es nunca una buena señal Ojalá mejore".

Arteta tampoco podrá contar con Leandro Trossard, Gabriel Martinelli y Thomas Partey. "Es una lista larga. Es la situación que tenemos en este momento y necesitamos que vuelvan jugadores, eso seguro", declaró el entrenador, que sin embargo cerró la puerta a la opción de cambiar a todos los futbolistas, si bien confirmó que dará oportunidades a algunos jugadores que no las están teniendo.