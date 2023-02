“Haaland vale 1.000 millones”

Rafaela Pimienta, agente del jugador del Manchester City, asegura que el noruego no tiene techo No confirmó si tiene cláusula de salida en 2024 pero aseguró que "mis jugadores siempre tienen la llave de la puerta para salir"

Rafaela Pimienta es la agente de Erling Haaland. Tras el fallecimiento de Mino Raola, sobre ella recayó el legado del que fuera su socio durante veinticinco años.

La brasileña, que dejó la abogacía cuando conoció a Raiola en 1998 y es ahora la responsable de la agencia de jugadores, hizo un repaso en una entrevista en el diario as de la actualidad futbolística y de algunos de sus jugadores representados.

Pimienta asegura que Raiola no tuvo tiempo a dejar cerrado el futuro de Haaland: "Mino paró de trabajar en diciembre de 2021, cuando ya sabía lo que iba a pasar. Y no puedo decir si realmente pudo ir al Real Madrid".

Si que describió como es el noruego: "Es imposible pensar en él y no sonreír. Es un chico divertidísimo. Los dos nos miramos y empezamos a reír, es inevitable. Es una faceta suya, la otra es que es hiperprofesional y serio con su trabajo. Hace poco me vi con él en su casa, le llevé un informe de sus redes sociales… de 84 páginas. No quiso highlights, quiso leerlo entero. Después de tres horas sin levantarnos, estudiándolo, de repente dijo: “Me muero de hambre, ¿cuándo me dejarás comer algo?”. ¡Por dios Erling, estás en tu casa, come cuando quieras! Es un chico superaplicado".

No quiso sin embargo confirmar si el delantero del Manchester City tenía una cláusula para salir a partir de 2024: "Es difícil contestar esto. Si no le digo nada, se va a malinterpretar. Si le digo algo, también será puesto en cuestión. Así que prefiero no decir nada".

Rafaela Pimienta | TWITTER

Lo que si aseguró es que Haaland podría hacer fuerza para decidir su destino: "Le voy a responder en general. Yo he hecho todos los contratos de esta agencia en los últimos 25 años. Todos. No hubo una sola vez que un jugador dijera “quiero irme” y que no pudiera hacerlo".

Pimienta se deshizo en elogios hacia Haaland, del que dijo que no tenía techo: "Su tope está en un lugar que aún no se conoce en el fútbol. Es el tope del jugador moderno. Irá más lejos que los que vinieron antes por todo lo que ahora sabemos del cuerpo humano, de las posibilidades de entrenamiento, de la nutrición… Va a batir todos los récords."

Lo que no pudo determinar es si el jugador noruego terminará jugando en España: "Mi ilusión es que esté siempre feliz donde esté. Y hoy está muy feliz en el City. Mañana, tendremos que pensarlo. No es positivo para un futbolista jugar una temporada pensando en la próxima. Es como si tú empiezas a pensar en tu próxima mujer el día que te casas (risas). Hoy, Haaland está casado".

Haaland marcó un golazo por los aires ante el Dortmund | TELEFÓNICA

Lo que si se atrevió es a dar una valoración de mercado sobre el goleador. "Nosotros hicimos a Pogba en 80 millones y todo el mundo dijo… ¡Es increíble! Hoy lo valen muchos. El tope está en los 222 de Neymar Los números cambian. Para mí, Haaland vale 1.000 millones. Puede que nadie vaya a pagar eso, pero es el potencial que tiene cuando llega a un club. Con él llegan aficionados, goles, resultados deportivos, profesionalismo, contenido digital, notoriedad, patrocinadores… Si pone todo esto junto, su valor es un agregado de muchas cosas. Pero el precio de un futbolista lo pone, en realidad, un club. Yo sé que nadie va a pagar 700 millones por un jugador, pero tengo muy claro que el valor que agrega Erling cuando llega a un club es inmenso, de 1.000 millones al menos."

La agente brasileña expresó su admiración por el Real Madrid: "Tengo una relación de empatía con José Ángel, aunque sólo hicimos a Areola en el pasado. Pero claro, el Madrid es el propio fútbol. Todo es lindo allí. Donde se come, donde se duerme, el estadio, el centro de entrenamiento… Pero esto en realidad es algo común a todos los grandes clubes, al City, al Bayern, al Barcelona…".

Terminó Pimienta estableciendo comparaciones entre la Premier y LaLiga: "Cuando yo empecé en esto, si yo le ofrecía a un jugador la posibilidad de ir a la Premier, éste me respondía: “¿Pero yo qué te he hecho de malo? Quiero Italia o España”. Hoy un jugador te dice: “Mi sueño es ir a la Premier”. No te dicen el equipo, sólo la Premier. Mire, yo soy latina y tengo una conexión emocional más intensa con España, Portugal o Italia. ¡Quiero una Liga española fuerte!".