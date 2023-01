Para el mítico Rio Ferdinand el noruego es su jugador del año si termina ganando la Premier Odegaard está ofreciendo su mejor versión en el Emirates Stadium

Arteta lo convirtió en capitán y Martin Odegaard está respondiendo con creces. Al último pase y desborde que le presuponíamos, el noruego está exhibiendo en el Arsenal un liderazgo impropio de un jugador de su edad. No le pesa para nada el brazalete y está siendo un pilar indiscutible en el todopoderoso Arsenal que Mikel Arteta ha ido tejiendo en los últimos meses.

Odegaard es el líder y bien lo sabe un Rio Ferdinand que no duda en deshacerse en elogios cada vez que puede. En el podcast 'Vibe with Five', el mítico exfutbolista inglés se ha rendido al talento del noruego, su jugador del año si sigue esta progresión.

"Iría tan lejos como para decir en este momento que probablemente sea mi jugador del año. Si Haaland se relaja con los goles, el Arsenal gana la liga y Odegaard continúa, es mi jugador del año. “Solo veo a Odegaard fuera del Arsenal si le quiere el Barça”, indicó Rio Ferdinand.El exdefensor del Manchester United es un fan más de un Odegaard al que las estadísticas no le acompañan como para entender la temporada que está haciendo. Su campaña va más allá de los números pese a que lleva ya ocho goles y ha repartido cinco asistencias.