Rafaela Pimenta, agente de Haaland: "A Laporta le voy a decir 'sí'"

La abogada brasileña dejó su carrera para ponerse al frente de la empresa de Mino Raiola cuando este falleció La representante de futbolistas ha explicado que, para ella, el delantero noruego "vale 1.000 millones de euros"

Erling Haaland protagonizó uno de los mayores movimientos del pasado mercado de fichajes estival, dejando el Borussia Dortmund y firmando por el Manchester City a cambio de 150 millones de euros. A pesar de tener contrato en el club inglés hasta 2027, sigue copando información sobre un futurible traspaso en unas temporadas.

En una entrevista concedida a 'As', su actual agente, Rafaela Pimenta, ha asegurado que "para mí, Haaland vale 1.000 millones, puede que nadie vaya a pagar eso, pero es el potencial que tiene cuando llega a un club". La brasileña dio un paso adelante en su trayectoria como abogada para ponerse al frente de la empresa de representación de futbolistas que lideraba Mino Raiola, recientemente fallecido. Ambos se conocieron en 1998 y han sido socios desde entonces.

Preguntada por su relación con Laporta, con quien Mino tejió un vínculo más allá del carácter puramente profesional, Pimenta reconoció que ella también tiene buena relación con el máximo mandatario azulgrana. "Siempre digo que Laporta no me puede pedir nada en el fútbol, no es justo, porque sabe que voy a decir 'sí'", añadió en la citada entrevista.

El Barça sondeó la incorporación de Haaland en el mercado de fichajes estival, pero económicamente, el club no podía afrontar un traspaso de aquella magnitud y se quedó fuera de la carrera por el noruego. No obstante, sigue siendo uno de los objetivos futuros de la entidad, aunque se reforzó bien en la posición de delantero centro con la llegada de Robert Lewandowski.