Guardiola explica el 'encontronazo' con Núñez

Un tenso enfrentamiento entre Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, y Darwin Núñez, delantero del Liverpool, al final del emocionante duelo entre ambos equipos, ha sido tema de conversación en las ruedas de prensa posteriores al partido. Aunque ambos técnicos restaron importancia al incidente, las imágenes capturadas por las cámaras muestran un intercambio acalorado entre Guardiola y Núñez.

En la rueda de prensa, Guardiola fue preguntado sobre el incidente y respondió de manera enigmática: "Si me hablas de eso en la segunda pregunta de la rueda de prensa, no estás de mi lado. Quizás responda a la última pregunta, pero no pasó nada". El entrenador del City continuó diciendo: "No pasó nada. ¡Él es más fuerte que yo! No es frustración. Estoy muy contento".

Jurgen Klopp had to 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐢𝐧 Darwin Nunez from Pep Guardiola at full time 😳



Tensions spill over after tonight's huge Premier League top of the table clash... 😡#OptusSport #PL pic.twitter.com/wcvc1LHlyd — Optus Sport (@OptusSport) 25 de noviembre de 2023

Por otro lado, Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, también fue preguntado sobre el incidente y admitió su desconcierto: "No estoy seguro de ser la persona adecuada para explicarlo sin saber al cien por cien lo que pasó porque no entendí ni una palabra. Fue una emoción. Pep quiere ganar, nosotros queremos ganar. Ninguno de los dos ganó, así que obviamente nadie estaba realmente contento y estas cosas pueden suceder".

Klopp intentó calmar la situación entre Guardiola y Núñez: "Los amo a ambos y por eso traté de calmar la situación. ¡Sorprendentemente, no estuve involucrado en absoluto!", concluyó el técnico del Liverpool, tratando de restarle importancia al tenso momento al final del encuentro.