El Pochettino más duro: "Ha sido el peor partido de la temporada"

El Chelsea cayó claramente ante el Newcastle en St James Park (4-1) y vuelve a las andadas El argentino, que vio el partido desde la grada, calificó el encuentro como el peor de la temporada

El entrenador del Chelsea, Mauricio Pochettino, expresó su profunda decepción tras la derrota por 4-1 ante el Newcastle, calificando el encuentro como "nuestro peor partido de la temporada". Observando desde las gradas de St James' Park debido a su suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, Pochettino presenció cómo su equipo se desmoronaba debido a la indisciplina y la falta de control.

Pochettino comentó que "fue nuestro peor partido de la temporada. Fue difícil estar en la grada. No podemos quejarnos del resultado, no leímos el juego desde el principio. No jugamos como deberíamos jugar, mostramos falta de intensidad y energía. Incluso después de que marcamos, con el marcador 1-1, era una oportunidad para obligarlos a jugar más atrás, pero fue muy fácil para el Newcastle. Por eso estoy tan molesto con el rendimiento".

El técnico argentino, visiblemente frustrado, reconoció la juventud de su equipo y la necesidad de enfrentar situaciones difíciles para aprender y mejorar. "Es un equipo joven, necesitan este tipo de situaciones para darse cuenta. Iremos al hotel y luego entrenaremos temprano mañana, sin descanso. No podemos culpar a los jugadores, es el equipo en conjunto. Necesitamos entender el nivel al que debemos competir y aprender de esta situación".

Pochettino también destacó la importancia de cambiar la dinámica del equipo y trabajar en detalles que construyan confianza y fortaleza. "Hay muchos detalles, muchas cosas que construyen confianza y fuerza. Ya sabemos lo que está sucediendo, y trataremos de cambiar la dinámica", concluyó.

La derrota del Chelsea incluyó la expulsión del capitán Reece James, lo que empeoró la situación para el equipo londinense. Pochettino espera revertir la situación y corregir los errores evidentes para mantenerse competitivo en la temporada.