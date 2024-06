El Atlético desliza el nombre de Vitor Roque por Joao Félix

El Atlético de Madrid está forzando algo la situación sobre el futuro de Joao Félix. Sabe que el club blaugrana tiene muy controlado al futbolista y que todo indica que se deberá llegar a un acuerdo durante el verano ante la imposibilidad de que vuelva a vestirse de rojiblanco, pero están poniendo ciertas condiciones para salir algo favorecidos. En un inicio pidieron traspaso, algo que está absolutamente descartado, pero ahora estarían dispuestos a un intercambio puro y duro o a un intercambio de cesiones que sea favorable para todas las partes. Y el nombre de Vitor Roque se ha deslizado.

El club colchonero, que prepara una amplia remodelación de su delantera, no ha renovado a Memphis Depay y la idea es dar salida a Morata. Simeone quiere jugadores más jóvenes arriba y Joao Félix podría abrirles las puertas a algún jugador blaugrana que no entre demasiado en sus planes. El verano pasado se habló de Ferrán Torres, pero ni el futbolista ni el Barça transigieron. Todo indica que Ferrán no desea moverse aunque con la marcha de Xavi su situación no está tan clara. Jorge Mendes también deslizó el nombre de Ansu Fati, que también representa, pero en el Atlético se está pensando más en Vitor Roque.

El delantero brasileño, en principio, no iba a seguir en el Barça por temas deportivos y económicos. El Barça iba a tener muy difícil inscribirle aunque se llegue a la regla del 1-1 del límite salarial por tener que computar toda la operación de traspaso. Flick quiere verle y el futbolista desea seguir en el Barça pero puede pasar de todo y el Atlético podría ser una solución. Desde Portugal, dónde el Oporto le desea sí o sí, se tiene claro ya que el Atlético puede ser un problema para que el futbolista vaya a Portugal.

Barça y Atlético deben de acabar de acordarlo todo y el club blaugrana priorizaría una cesión pura y dura, pero está abierto a hablar sobre todo de intercambios de cesiones y nunca de intercambio de activos. Y habría que ver si Vitor Roque o los futbolistas que interesen a los colchoneros abrirían las puertas a este tipo de operación. Todo se va a fraguar durante el mes de julio y ninguna de las partes duda que se va a llegar a un acuerdo.

Vitor Roque, a parte del interés del Atlético y Oporto, también tendría propuestas de la Juventus y de dos equipos de la Premier League. Estos últimos sí estarían dispuestos a formalizar un traspaso definitivo sobre el jugador, algo que en el Barça no se ve nada claro por si acaba explotando.