Mourinho termina el debate: "Messi, el mejor de nuestra generación"

José Mourinho no es de los que se muerde la lengua cuando habla. El entrenador portugués, que recientemente ha anunciado su llegada al Fenerbahce turco, ha aprovechado una entrevista a TNT Sports para responder algunas de las preguntas más interesantes de su carrera futbolística, algunas con respuestas realmente sorprendentes.

Uno de los debates más candentes de las últimas décadas ha girado en torno a quién estaba debía ser considerado el más grande entre Cristiano Roanldo y Leo Messi. Los aficionados del fútbol, así como la gran mayoría de las personalidades relacionadas con el deporte, se han animado en los últimos años a responder a la eterna pregunta sobre cuál de los dos ha sido mejor.

Sin embargo, nunca antes habíamos visto a José Mourinho -que entrenó a Cristiano Ronaldo durante su etapa en el Real Madrid- decantar la balanza hacia el astro argentino. El técnico portugués se ha rendido a Leo Messi cuando ha sido preguntado sobre qué jugador le hubiese gustado entrenar en su carrera como técnico al máximo nivel.

Mourinho ha sorprendido con una respuesta que no admite lugar a dudas: "Por supuesto, escogería al chico pequeño (Messi). El chico pequeño no era se podía entrenar, pero tengo que decirlo. En nuestra generación, ha sido el mejor", reconoce. El técnico portugués, que entrenó a Cristiano Ronaldo y es compatriota del luso, no tiene dudas sobre qué jugador escoger entre ambos.

El entrenador portugués, sin embargo, tuvo más dudas al escoger que deportista le parece el mejor de la historia: "Es realmente difícil, hay muchos que hicieron una historia que no se puede borrar. Me decanto por Jesse Owens", reconoció. Ya sea para bien o para mal, Mourinho nunca dejará de sorprender.