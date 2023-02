Grealish brilla y desbanca a Foden de los planes de Guardiola

El ex del Aston Villa le ha ganado la partida al canterano 'cityzen', que ayer volvió a ser suplente frente al Leipzig Foden no ha sido titular en los partidos importantes y ha perdido el rol de 'intocable' que tenía la temporada pasada

Jack Grealish se ha ganado la confianza de Pep Guardiola. Con fútbol y con ganas, muchas ganas. El extremo inglés ha recuperado su mejor versión y es uno de los futbolistas fijos, si es que puede haber alguno, en el once del técnico de Santpedor. Mientras, Phil Foden vive sumido en el ostracismo. El preferido del Etihad, canterano y líder de los 'Three Lions' con apenas 22 años, ha perdido su lugar en la banda izquierda y también en derecha por la presencia de un Riyad Mahrez que no tiene rival.

Pep Guardiola confesó que en ocasiones decidía qué futbolista merecía jugar por su actitud en los entrenamientos y su compromiso con el equipo. Si algo aporta Grealish es pundonor y garra, matando por cada balón como si fuera el último. Si encima le empiezan a salir bien las cosas cuando encara y se enfrenta a su lateral, no puede haber mejor opción.

Los datos también favorecen al ex del Aston Villa, que es el segundo máximo asistente del equipo (5) por detrás de Kevin de Bruyne (12). Su aportación en el juego ofensivo del equipo es cada vez mayor, con el desborde y el uno para uno que había sido siempre su seña de identidad y uno de los motivos por los que el City pagó casi 120 millones por él.

UN GREALISH DECISIVO

Por orden de los 'Peaky Blinders' llegó el muchacho de Birmingham para hacer saltar por los aires la fiesta que tenían preparada en el Emirates Stadium. Su gol en el partido definitivo en la pelea por la Premier fue el momento definitivo de su redención. Apareciendo en el momento justo, en un momento de máxima exigencia para hacer el 1-2 y ganar un duelo vital en la temporada.

Grealish y un gol que puede valer una Premier League 🔥🔥



La celebración lo dice todopic.twitter.com/vGLM6jR816 — DAZN España (@DAZN_ES) 16 de febrero de 2023

Foden, que fue titular frente al Nottingham Forest pero disputó sólo 13 minutos en el partido frente al Arsenal, no jugó nada en el duelo de Champions frente al Leipzig. En esto Guardiola suele ser un tanto especial, pues pese a ir empatando decidió no hacer ningún cambio de los cinco que tenía disponibles. De los últimos 12 partidos de liga, el joven inglés ha sido suplente en 8. La realidad es que la pareja Grealish-Mahrez convence al técnico y va a ser algo difícil de cambiar.

No hay que descartar ni mucho menos a Foden de los planes de este Manchester City, pero es probable que se convierta en un jugador revulsivo para Guardiola como Julián Álvarez y tenga todo el protagonismo en duelos de menor exigencia. Siempre y cuando Grealish mantenga el nivel, pues es capaz de lo mejor y de lo peor.