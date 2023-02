Cavani, sobre su salida del United tras la llegada de Cristiano: "Sé cómo funcionan las cosas hoy en día"

El jugador del Valencia se ha referido a su salida del club inglés como consecuencia del fichaje del portugués Meses después, el pulso entre Ten Hag y Cristiano provocó la salida del jugador a Arabia

Edinson Cavani supo que su etapa en Old Trafford se había acabado cuando Cristiano Ronaldo llegó al equipo inglés. El uruguayo se refirió a su salida del Manchester United en unas declaraciones a ESPN que ahora cobran sentido y que sugerían que la llegada del portugués iba a obligar al entrenador a alinear al luso en el terreno de juego sin importar su rendimiento.

El jugador del Valencia declaró que conocía cómo funcionaba el mundo del fútbol y reveló qué hizo tras llegar Cristiano Ronaldo al Manchester United: "Lo primero que hice fue llamar a mi hermano y le dije que si esto hubiera pasado hace una semana le hubiese pedido que me buscara otro club".

El uruguayo añadió: "Se trataba de entender la situación. No porque no pudiera jugar en mi posición en Manchester, sino porque hay muchas cosas en el fútbol hoy en día que son diferentes de cómo eran con otras personas, cómo era antes, hace años".Edinson Cavani se marchó el verano pasado del Manchester United tras dos temporadas en Old Trafford tras la llegada de Cristiano Ronaldo. Sin emargo, el portugués también puso fin a su etapa como 'red devil' unos meses después tras su disputa con Ten Hag que resultó con el técnico como vencedor y con el ariete obligado a buscar nuevos retos en Arabia.