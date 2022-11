El futuro (negro) que le espera a Cristiano Ronaldo

Sentenciado en el Manchester United por compañeros, club y afición, Cristiano Ronaldo se queda 'solo' Jorge Mendes tratará de buscar una salida que se antoja complicada por edad, situación, carácter y salario, aunque siempre le quedará volver a su 'casa', la de verdad

"Me han traicionado", afirmó Cristiano Ronaldo, una frase que sus compañeros comparten, también, sobre su actitud. El portugués firmó su sentencia en el Manchester United tras la entrevista con Piers Morgan, en la que no dejó títere con cabeza y en la que 'golpeó' cada parte del club, empezando por el entrenador, a quien dijo alto y claro que no respeta.

Cristiano siempre ha sido contundente en sus declaraciones, pero a estas alturas de su carrera ha rebasado la línea y así lo creen también en Old Trafford. Indignados e incluso sorprendidos, desde el club consideran indignante e impermisible su actitud y todo apunta a que se rompan la relaciones entre ellos. Con el resto de jugadores, parece que ya ha pasado.

En su última semana se ha 'borrado' del partido contra el Fulham al saber que no saldría en el once, ha roto relaciones con el club en el que se convirtió en estrella y se ha marchado al Mundial.

Todo ello sumado al famoso desplante en el choque ante el Tottenham de finales de octubre, cuando abandonó el terreno de juego antes de la finalización del mismo al ver que no tendría minutos y, al ser apartado del club, se vio obligado a pedir disculpas públicas por este hecho.

Actuaciones que le dejan en una situación muy compliada respecto al resto de grandes clubes europeos. ¿Ahora, quién querrá a Cristiano?

INGLATERRA: SU FUTURO YA NO ES 'RED', NI 'BLUE' TAMPOCO

El futuro de Cristiano se ve negro y no es por menos. A sus 37 años, sus números ya no le avalan su actitud y su salario, menos.

Junto a Jorge Mendes buscó alternativas en verano, pero muchas puertas se le cerraron y así parece que seguirán.

Manchester City: Antes de regresar al United existió la opción del City, pero una llamada de Sir Alex Ferguson lo hizo cambiar de rumbo: "¡Es imposible que te vayas al Manchester City!", le dijo la leyenda de los 'red devils'.

Premier League: Se habló también de la opción Chelsea, aunque nunca nada en concreto. La Premier League tiene dinero, ¿pero lo suficiente como para afrontar una operación como esta en invierno?

ESPAÑA: NO SE CONTEMPLA EL REGRESO DE CRISTIANO A MADRID

Real Madrid: Lo vendió en su día por 100 millones a la Juventus al no querer hacer frente a sus demandas. Florentino se plantó y el luso terminó jugando en la Serie A, como también ha hecho en este curso, donde ha afirmado que no habrá fichajes.

Barça y Atlético de Madrid: Los otros dos únicos candidatos a contratarlo, tras otra muestra más de su carácter y pasado blanco, no contemplarían tampoco hacer un esfuerzo económico por él.



ALEMANIA: CONVERSACIONES CON EL BAYERN

El Daily Mail desvelaba esta semana que su representante se había reunido con los dirigentes del conjunto bávaro. Estas conversaciones ya existieron en verano, pero los más de 500.000 euros semanas que percibe el delantero del United quedaban lejos de lo que el Bayern estaba dispuesto a pagar.

Desde Múnich se mira más al futuro de lo que el portugués puede aportar actualmente y "Tal operación no encajaría con nuestras ideas", como ya explicó Salihamidzic en julio.

FRANCIA: NI CON NI SIN MBAPPÉ EN EL PSG

El PSG apostó por convertir a Mbappé en el deportista mejor pagado del mundo y ya se habla de que desde el club no se ve viabilidad al contrato. Esto limita mucho sus movimientos, aunque, pese a los líos internos entre jugador y club, más los rumores de una posible salida, no les llevaría a cambiarlo por Cristiano.

A día de hoy para la entidad parisina, que apuesta claramente por ganar la Champions League, no encajaría dentro del puzle que han montado Luis Campos y Galtier.

ITALIA: UN 'NO' ROTUNDO

Su paso por la Juventus no acabó como todos se esperaban. La afición le trató bien, pero no se marchó de la mejor manera, algo que levantó polémica y no gustó, a la vez que tampoco cumplió con los objetivos establecidos. Otra vez, la parte económica complicaría mucho la viabilidad de su fichaje.

Ni Nápoles, actual líder de la Serie A, ni Inter, ni Milan tienen la capacidad de poder afrontar, económicamente, su fichaje a corto plazo.

PORTUGAL: EL SOÑADO REGRESO QUE QUIEREN SUS COMPATRIOTAS

Una de las opciones que le quedan sobre la mesa es la de regresar al Sporting CP y, de esta manera, cerrar su círculo profesional. Allí: "Todos sueñan con su regreso", como afirmó el técnico de los lusos, Rúben Amorim.

Con ellos, Ronaldo seguiría disputando competición europea casi con total seguridad la próxima temporada y sin duda, tendría que rebajar sus propuestas salariales.