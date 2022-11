Los números de un "traicionado" Cristiano Ronaldo en 'caída libre' en el Manchester United

El "traicionado" Cristiano Ronaldo, con mucha menos participación que de costumbre, ha marcado 3 goles en 16 partidos esta temporada con el Manchester United En Qatar 2022, liderando la selección de Portugal, tendrá la oportunidad de redimirse antes de regresar al Camp Nou en los playoffs de la Europa League

"Me han traicionado", dijo Cristiano Ronaldo en 'The Sun'. El astro portugués, en el segundo año de su segunda etapa en el Manchester United, y con la llegada de Ten Hag al banquillo de los 'red devils', al que ya ha afirmado que no respeta, ha visto como su participación en el equipo disminuía de manera drástica, como también sus números, marcando solo tres tantos en 16 encuentros.

Llegando a quedar apartado del equipo ante el Chelsea por su 'fuga' antes de que terminara el partido contra el Tottenham, Cristiano ha disputado 10 de las 16 jornadas de Premier League, entrando igual desde el banquillo que de inicio y aportando un único gol en la competición doméstica.

El paso del tiempo

El año pasado, en el que finalizó como máximo goleador de los suyos, ya había marcado siete tantos en Premier a estas alturas. Eso sí, lo jugaba todo, pero con la llegada del técnico neerlandés a Old Trafford y a sus 37 años, su tiempo de juego se han visto drásticamente disminuido. El '7' ha pasado de participar en 1.028 en la jornada 16 de la 2021/22 a hacerlo en 520 en la actual.

Lo cierto es que Ten Hag no confía en él y más allá de las declaraciones, se puede apreciar en los 4' que disputó ante el Liverpool, 32' ante el Arsenal y las suplencias en el derbi de Manchester y ante el Tottenham.

El Barça le espera en la Europa League, ¿o no?

A diferencia de lo ocurrido en liga, Ronaldo ha disputado todos los encuentros de Europa League, llegando a acumular más minutos que en Premier (531). Esto le ha permitido ver portería en dos ocasiones, ambas contra el Sheriff, y repartir dos asistencias, aunque también ha desperdiciado oportunidades impropias del máximo goleador de la historia de la Champions, el Real Madrid y las selecciones.

Cristiano Ronaldo, solo en el área pequeña, envió el balón al palo ante el Omonia Nicosia | TELEFÓNICA

Está previsto que regrese al Camp Nou en los playoffs de la competición europea, pero tras sus últimas declaraciones, queda por ver si forzará una salida en enero en busca de más protagonismo.

Oportunidad en Qatar 2022

El Mundial llega en un momento clave para él. El portugués, capitán, emblema y máximo goleador histórico del combinado nacional, tendrá la oportunidad en Qatar 2022 de demostrar que puede seguir rindiendo a un gran nivel y frenar así su 'caída libre'.