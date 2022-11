Cristiano Ronaldo explota contra el United: "Me han traicionado"

El astro portugués habló en exclusiva para The Sun en la que alegó sentirse traicionado con los diablos rojos El jugador no participó en la pretemporada y no ha tenido galones durante el primer tramo del curso

El delantero del Manchester United, Cristiano Ronaldo, ha asegurado en una entrevista en exclusiva para The Sun que se siente traicionado por el club de los diablos rojos: "Me han traicionado. Sentí que algunas personas no me querían aquí y tampoco el año pasado".

El portugués, que termina contrato a final de temporada y su futuro en el club parece cada vez más negro, ha dejado varios titulares importantes, como la tortuosa relación con el actual técnico: "El United trató de sacarme a la fuerza. No solo el entrenador, sino también el entorno del club. No respeto a Erik Ten Hag".

El ex de Real Madrid o Juventus también tuvo algunas palabras para el ex entrenador del United, Ralf Rangnick: "Si ni siquiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser el jefe del Manchester United? Nunca había oído hablar de él". Tampoco se olvidó de su ex compañero de equipo, Wayne Rooney, de quien apuntó que "no entiende por qué le critica", a lo que él mismo argumenta: "Quizás porque el terminó su carrera y yo todavía sigo jugando al máximo nivel".

La delicada situación del United

El astro luso también comentó la crisis deportiva y de resultados que atraviesa el club desde la salida de Sir Alex Ferguson allá por 2013: "Desde que Ferguson se fue, el club ha progresado cero. Hay un ejemplo interesante: cuando cesaron a Solskjaer, trajeron a Rangnick. Nadie lo entendió".

En la rampa de salida de la Juventus, el histórico goleador tuvo una charla precisamente con el técnico escocés a la hora de tomar la decisión de firmar por los diablos rojos: "Cuando decidí volver al Manchester United, seguí a mi corazón. Sir Alex Ferguson me dijo: '¡Es imposible que te vayas al Manchester City!'".

En esta línea, el delantero apuntó que será el primero en salir para poner en marcha una revolución: "Como dijo Picasso, hay que destruirlo para reconstruirlo... Y si empiezan conmigo, para mí, no es un problema". "Un club de este tamaño debería estar en la cima, pero no es así, no hay excusas", sentenció.