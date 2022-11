La reacción del Manchester United a la entrevista 'bomba' de Cristiano Ronaldo

Según apunta el Daily Mail, sus compañeros de equipo están "enormemente decepcionados" al sentir que está faltando el respeto al Manchester United y a Ten Hag Según Sky Sports, club no sabía de la existencia de la entrevista hasta después del partido contra el Fulham del pasado domingo

Llegan las primeras reacciones a la entrevista 'bomba' que concedió Cristiano Ronaldo a Piers Morgan, en la que afirmaba que "Me han traicionado", además de explicar que "No respeto a Erik Ten Hag".

Pues bien, como apunta el Daily Mail, sus compañeros en el Manchester United están "enormemente decepcionados", ya que sienten que está faltando el respeto al club y al entrenador, algo que a día de hoy no comprenden ni comparten.

Lío con el último partido

Según Sky Sports, el pasado jueves, Ten Hag le comunicó al portugués que no estaría en el once inicial, a lo que Ronaldo dijo al club que no estaba en condiciones de enfrentarse al Fulham, en el último partido antes del Mundial. Posteriormente salió la entrevista que frustró aún más a los 'diablos rojos'.

La misma información también apunta que, precisamente, el club no sabía de la existencia de la entrevista hasta después del encuentro contra el conjunto londinense del pasado domingo.

Otra vez apartado

Queda por ver ahora como reacciona oficialmente el conjunto de Manchester. Recordamos que, tras su 'fuga' antes de tiempo en el partido contra el Tottenham, el club lo apartó.