Fin de la 'era Ferguson' en el Manchester United

David De Gea ha confirmado su marcha definitiva de Old Trafford después de 12 temporadas El guardameta español era el último miembro del equipo que había sido entrenado por Sir Alex Ferguson

Se ha escrito la última página de un libro eterno. No quedan más capítulos del vivo recuerdo de Sir Alex Ferguson en el Manchester United. Al menos no sobre el césped, pues ya no hay ningún futbolista de la actual plantilla de Ten Hag que haya tenido el placer de compartir vestuario con 'Fergie'. David De Gea es el último en abandonar un barco que un día estuvo inundado de sueños.

Tras la marcha del guardameta español, no queda ningún 'superviviente' de la 'era Ferguson' en el Manchester United. De Gea, que llegó al club hace doce años, coincidió con el técnico escocés en sus dos primeras temporadas: la 11/12 y la 12/13, la última de 'Fergie' en el club. Uno se marchó ovacionado como una absoluta leyenda tras 27 años en el cargo, y el otro se va dando un portazo.

'Fergie' y David, como uña y carne

La relación entre Ferguson y De Gea es una bonita casualidad. Un 1 de julio de 2011, el portero del Atlético de Madrid cambiaba el Calderón por Old Trafford para aventurarse en su primer paso en la Premier. 'Fergie' fue quien dio la aprobación al traspaso de 25 millones de euros que pagó el United.

Al final les ha acabado saliendo barato. De Gea se convirtió en uno de los mejores porteros de la historia del club (con permiso de Peter Schmeichel), y Ferguson... bueno, ya era el mejor.

Con el español, Ferguson consiguió su última Premier League con el United en la temporada 2012/13. Desde entonces, ha habido una sequía permanente de ligas en Old Trafford. De Gea, sin embargo, ha podido sumar varios títulos a su palmarés con los 'Red Devils', no sin sufrimiento: 1 FA Cup, 3 Community Shield, 1 EFL Cup y 1 Europa League.

En el lado 'red' de Mánchester, la herida de Ferguson sigue sin cicatrizar y De Gea ha sido de las pocas alegrías en unos años repletos de penurias. Por ello, su adiós es una triste noticia para los aficionados del club pese a que muchos llevaban pidiendo su salida hace varias temporadas por sus fallos recurrentes.

Un adiós doloroso

Ahora sí, David De Gea abandona el Manchester United con sabor agridulce pese a ser uno de los mejores futbolistas de los últimos años en el club y claramente el mejor de la 'era post-Ferguson'. Le ha tocado vivir años muy duros en Old Trafford, con un baile constante de nombres que fracasaron en los banquillos (David Moyes, Ryan Giggs, Louis Van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer...) que condicionaron su regularidad. Es uno de los mejores porteros que ha visto la Premier desde que llegó hace más de una década.

Se marcha con un título de liga en su palmarés, pues ganó la Premier en la última temporada de Ferguson (2012/13), con más de 500 partidos a sus espaldas y como uno de los mejores futbolistas españoles que han pisado la liga. Merece una despedida a la altura de su figura, pues se ha ganado tener hueco entre el 'Hall of Fame' de los Rooney, Giggs, Cantona, Ronaldo o Sir Bobby Charlton, aunque un escalón por debajo.

"Ha sido inolvidable", ha escrito De Gea en su comunicado de despedida dirigido a todos los aficionados del Manchester United. También quiso acordarse de Ferguson, una de las claves de su éxito en Inglaterra. "Me gustaría expresar mi inquebrantable gratitud y aprecio por el amor de los últimos 12 años. Hemos logrado mucho desde que mi querido Sir Alex Ferguson me trajo a este club. Me enorgullecía muchísimo cada vez que me ponía esta camiseta", expresó.