De Gea se va del Manchester United

El portero español, David De Gea, deja el combinado inglés, a pesar de firmar el contrato de renovación El club inglés no firmó su parte del contrato, lo que llevó a retirar la oferta en el último momento

Punto y final a la pesadilla de David De Gea en el Manchester United. El guardameta español había firmado su contrato de renovación con el equipo inglés a final de temporada, aunque los 'Red Devils' retiraron la oferta en el último momento, deshaciendo el acuerdo con el jugador.

El Manchester United propuso a David De Gea una renovación de contrato con un salario más bajo al final de la temporada. El portero español, cuyo contrato con el club inglés expira el próximo 30 de junio y es uno de los futbolistas mejor pagados de la Premier League, aceptó la oferta con una reducción salarial. Sin embargo, en las últimas horas, el acuerdo se deshizo.

Según informes de 'The Athletic', el club inglés no firmó su parte del contrato, lo que llevó a retirar la oferta en el último momento para presentar una nueva propuesta con condiciones menos favorables que la primera. La decisión del Manchester United enfureció al jugador, quien ya había acordado su renovación unas semanas antes.

Ahora, según ha comunicado nuestro compañero Fabrizio Romano e incluso el propio futbolista en sus redes oficiales: Se terminó. La etapa del guardameta español en el combinado británico ha llegado a su fin.

Comunicado oficial de David De Gea

"Solo quería enviar este mensaje de despedida a todos los seguidores del Manchester United. Me gustaría expresar mi inquebrantable gratitud y aprecio por el amor de los últimos 12 años. Hemos logrado mucho desde que mi querido Sir Alex Ferguson me trajo a este club. Me enorgullecía muchísimo cada vez que me ponía esta camiseta, dirigir al equipo, representar a esta institución, el club más grande del mundo era un honor que solo se otorga a unos pocos afortunados futbolistas", expresa el futbolista.

"Ha sido un período inolvidable y exitoso desde que llegué aquí. No pensé que saliendo de Madrid siendo un niño lograríamos lo que hicimos juntos. Ahora es el momento adecuado para emprender un nuevo reto, para empujarme de nuevo en un nuevo entorno", confiesa David.

"Manchester siempre estará en mi corazón, Manchester me ha formado y nunca me dejará", finaliza el emotivo mensaje el guardameta español.